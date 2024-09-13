Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay'dan tatile veda pozları!

Küçük Ağa, Mezarlık, Kuş Uçuşu ve Deliormanlı gibi yapımlarla adından söz ettiren Birce Akalay, oyunculuk hayatının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden. Şimdilerde meslektaşı Hakan Kurtaş ile dolu dizgin aşk yaşayan Akalay, Instagram hesabında tatile veda paylaşımı yaptı.