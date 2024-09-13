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  4. Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay'dan tatile veda pozları!

Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay'dan tatile veda pozları!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.09.2024 18:07
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Ünlü oyuncu Birce Akalay meslektaşı Hakan Kurtaş ile bir süredir aşk yaşıyor. Sosyal medyada sevgilisine de yer veren Akalay, tatile veda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Küçük Ağa, Mezarlık, Kuş Uçuşu ve Deliormanlı gibi yapımlarla adından söz ettiren Birce Akalay, oyunculuk hayatının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden. Şimdilerde meslektaşı Hakan Kurtaş ile dolu dizgin aşk yaşayan Akalay, Instagram hesabında tatile veda paylaşımı yaptı.

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Yer Gök Aşk dizisinde oynadığı "Havva" rolüyle hafızalara kazınan Akalay, birçok yapımda yer aldı. 

Akalay, oyunculuk hayatının dışında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders de verdi.

Tatile veda paylaşımı yapan Birce Akalay, paylaşımında sevgisili Hakan Kurtaş'a da yer verdi. 

Akalay'ın paylaşımında yer alan annesi Yasemin Ergun'a olan benzerliği dikkat çekti. 

Başarılı oyuncu, annesi ve babası ile aile pozunu da paylaşımına ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay
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