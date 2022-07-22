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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

22.07.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile slogan atarak HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 31. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, seslerini çocuklarına duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için 31 haftadır haykırdıklarını söyledi.

Çocuklarının kimsenin piyonu olmayacağını, PKK ve yandaşlarının annelerin gözyaşlarında boğulacağını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber çocuklarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

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