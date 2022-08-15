Halası konuştu: "Bana tecavüz etmeye..." Türkiye'nin konuştuğu Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

Tüm Türkiye, 18 yaşında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sinem Çiçek'in ölümünü konuşuyor. Çiçek'in babasının açıklamalarının ardından bu kez Çiçek'in halası Pınar Doğrucu da olayla ilgili konuştu. Olayda çok fazla şüpheli durumun olduğunu belirten Doğrucu, çelişkilerin bir an evvel çözülmesini ve suçluların cezalandırılmasını istedi. İşte Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü, ortaya çıkan yeni detaylar ve Çiçek'in halası Pınar Doğrucu'nun açıklamaları...

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Korkunç olay, İzmir’de meydana geldi. 18 yaşındaki Sinem Çiçek, 26 Temmuz’da iş görüşmesi için Bornova’daki bir restorana gitti. Akşam eve dönmeyince endişelenen ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Çok geçmeden kızlarının yol üzerinde baygın şekilde bulunup hastaneye sevk edildiğini öğrenen aile, hemen hastaneye gitti.

Sinem tüm müdahalelere rağmen olayın ertesi günü hayatını kaybederken, kanında yüksek miktarda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Öte yandan Sinem polisler tarafından bulunduğunda yakınında da üzeri kanlı, yüzünde darp izleri olan motosikletli bir kişi tespit edildi.

Üzerinde Sinem’in cep telefonu bulunan ve gözaltına alınan Burak K. "gasp" suçundan tutuklandı. Olayda pek çok şüpheli durum olduğuna dikkat çeken hala Pınar Doğrucu ise bu çelişkilerin bir an önce çözülerek suçluların ceza almasını istedi.

"ARKADAŞLARININ İFADELERİ ÇELİŞKİLİ" Yeğeninin motor almak istediğini, bu sebeple de olay günü iş görüşmesine gittiğini belirten Pınar Doğrucu, “Yeğenim kendine motor almak istiyordu. İnternetten ikinci el motor almak için biriyle tanışmış ve motor parasını biriktirmek için işe girmek istemiş. Motoru alacağı kişiden kendisini iş görüşmesine götürmesi için ricada bulunmuş. Yeğenim 26 Temmuz’da o şahısla motora binip iş görüşmesine gitmiş ve işe alınmış. İş görüşmesi sonrası motorcu arkadaşına Helin diye bir arkadaşının evine gideceğini söyleyip, kendisini oraya bırakmasını istemiş. Arkadaşı da yeğenimi bırakıp gitmiş. Bu da kamera kayıtlarında var. Ancak yeğenimin arkadaşları Helin ve Berfin çelişkili ifadeler kullanıyor. Arkadaşları Sinem’in eve sinirli bir şekilde geldiğini söylüyorlar ama kamerada önce Sinem’in eve gittiği, sonra arkadaşlarının eve gittiği görülüyor. Ayrıca yeğenimi motorla bırakan arkadaşı da Sinem’in işe alındığı için çok mutlu olduğunu söylüyor. Arkadaşları yeğenimin 10 dakika durup birinin motoruyla evden ayrıldığını ifade ediyor ancak kamera kayıtlarında Sinem’in yarım saat evde durduğu ve motorla değil beyaz bir araçla gittiği görülüyor” ifadelerini kullandı.