Hamile olduğu iddia edilen Kylie Jenner'dan iddialı pozlar

Kylie Jenner aşk hayatı, iş hayatı ve sosyal medya pozlarıyla her daim gündem olan bir isim.

Ekim 2019'de ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından barıştı. Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.