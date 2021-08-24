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Hamile olduğu iddia edilen Kylie Jenner'dan iddialı pozlar

24.08.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner ve Travis Scott'ın, ikinci kez bebek heyecanı yaşadığı gündemdeydi. Üç yıl önce kızı Stormi'yi dünyaya getiren Kylie Jenner bu iddialara yanıtını seksi pozlarla verdi.

Kylie Jenner aşk hayatı, iş hayatı ve sosyal medya pozlarıyla her daim gündem olan bir isim.

Ekim 2019'de ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından barıştı. Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

HAYRANLARINI MEST ETTİ

İlişkilerine şans veren çift için yeni iddialar gündem olmuştu. 24 yaşındaki Jenner'ın hamile olduğu konuşuluyordu.
People dergisine konuşan aileye yakın kaynaklar ise, ünlü yıldızın karnının belirginleşmeye başladığını söylemişti. Jenner'dan bu iddialara fotoğraflı yanıt geldi.
Kylie Jenner markasının iddialı mayo ve bikinilerini giyerek pozlar verdi. Ancak Jenner'ın pozları hayranlarını tatmin etmedi.
Kylie Jenner'ın bu pozlarının aylar önce çekildiği iddiası da gündeme geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Travis Scott
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