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Hamileler ve emziren anneler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Hamileye ve bebeğe aşı yapmak zararlı mı?

24.06.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca, günlük 1 milyonu aşkın aşı yapıldığı bilgisini paylaştı. Yarın (25 Haziran) aşılamada yaş sınırının 18'e ineceği bildirildi. Bunun ardından birçok vatandaş aşı randevusu almaya koyulurken hamile kadınlar, aşının zararı olup olmadığına dair araştırma yapmaya başladı. Peki hamileler ve emziren anneler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Hamileye ve bebeğe aşı yapmak zararlı mı? İşte ayrıntılar...

Aşıda yaş sınırının 25'e inmesi ve aşılama sürecinin hız kazanmasıyla hamile kadınlar aşı yaptırmanın zararlı olup olmadığına dair araştırma yapmaya başladı. "Hamileler ve emziren anneler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?" , "Hamileye ve bebeğe aşı yapmak zararlı mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Hamileler ve emzirenler koronavirüs aşısı olmalı mı?

Koronavirüs aşılarına ilişkin yapılan araştırmalara göre aşılar etkili ve güvenlidir. Bu aşıların içerisinde canlı koronavirüs yoktur ve hamile bir kadına veya anne karnındaki bebeğe bulaşmaz.
Hamilelere aynı yaş veya risk grubundakilere aynı anda koronavirüs aşısı yaptırmaları öneriliyor. Aşılara yönelik bilgiler sürekli olarak değerlendiriliyor.
Eğer hamile kadın ilk doz aşısını yaptırmış ve ciddi derecede bir yan etki ile karşılaşmamışsa aynı türdeki aşının 2. dozunu yaptırmasında sakınca görülmüyor.
Koronavirüse yakalanan hamile kadının yoğun bakımda yatma olasılığı, hamile olmayan yaşıtlarına göre daha çok olduğu saptanmış. Koronavirüse yakalanan kadınlarda erken doğum olasılığı 2-3 kat daha fazladır.

BU HASTALIKLAR VARSA DİKKAT!

BU HASTALIKLAR VARSA DİKKAT!
Öte yandan, hamile kadının başka hastalıkları varsa aşı sonrasında komplikasyonlar yaşama riski yüksektir. Hamile kadında şeker hastalığı, bağışıklık sorunları, astım yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi durumlar söz konusu ise hamile kadının koronavirüse yakalanma oranı, hamile olmayan yaşıtının yakalanma oranından fazladır. Belirtilen risklerin değerlendirilerek aşı kararının netleştirilmesi bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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