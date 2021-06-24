Hamileler ve emziren anneler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Hamileye ve bebeğe aşı yapmak zararlı mı?

Aşıda yaş sınırının 25'e inmesi ve aşılama sürecinin hız kazanmasıyla hamile kadınlar aşı yaptırmanın zararlı olup olmadığına dair araştırma yapmaya başladı. "Hamileler ve emziren anneler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?" , "Hamileye ve bebeğe aşı yapmak zararlı mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Hamileler ve emzirenler koronavirüs aşısı olmalı mı?

Koronavirüs aşılarına ilişkin yapılan araştırmalara göre aşılar etkili ve güvenlidir. Bu aşıların içerisinde canlı koronavirüs yoktur ve hamile bir kadına veya anne karnındaki bebeğe bulaşmaz.

Hamilelere aynı yaş veya risk grubundakilere aynı anda koronavirüs aşısı yaptırmaları öneriliyor. Aşılara yönelik bilgiler sürekli olarak değerlendiriliyor.

Eğer hamile kadın ilk doz aşısını yaptırmış ve ciddi derecede bir yan etki ile karşılaşmamışsa aynı türdeki aşının 2. dozunu yaptırmasında sakınca görülmüyor.

Koronavirüse yakalanan hamile kadının yoğun bakımda yatma olasılığı, hamile olmayan yaşıtlarına göre daha çok olduğu saptanmış. Koronavirüse yakalanan kadınlarda erken doğum olasılığı 2-3 kat daha fazladır.