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Handan Bakbak kimdir, nereli? Handan Bakbak kaç yaşında?

02.08.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlülerin avukatı olarak bilinen Avukat Handan Bakbak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve İstanbul Barosu’nun çeşitli merkez ve komisyonlarında görev almıştır. Peki Handan Bakbak kimdir, nereli? Handan Bakbak kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

İstanbul Barosu’nun çeşitli merkez ve komisyonlarında görev alan Avukan Handan Bakbak'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Sivil toplum kuruluşlarına üye olduğu bilinen Handan Bakbak kimdir, aslen nereli?

Handan Bakbak kimdir?

Avukat Handan Bakbak'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Erzurum kökenli Avukat Handan Bakbak İstanbul Ayazpaşa’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Nişantaşı’nda tamamlayan Bakbak, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir.
Özellikle İstanbul Barosu’nun çeşitli merkez ve komisyonlarında hizmet alan ve sivil toplum kuruluşları ile beraber pek çok sosyal projelerde çalışan Handan Bakbak, bu sırada Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu ile yine aynı üniversitenin Terör ve Stratejik Araştırmalar Bölümleri’nde uzun dönem çeşitli çalışmalar yapmıştır.
Avukat Handan Bakbak, şimdilerde Özel Hukuk alanı ağırlıklı olmak üzere kendisine ait olan hukuk ofisinde serbest avukatlık ve danışmanlık yapmayı sürdürmektedir. Bunun yanında ikinci üniversite olarak İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne devam etmektedir.
Bir çocuk annesi olan Bakbak, pek çok sivil toplum kuruluşuna üyedir. İyi derecede İngilizce bilen, yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunan isim, Sağlık Hukuku konularında da kurucu üye olarak akademisyen bir ekiple çalışmaktadır.
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