MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Ataizi alay konusu oldu! Kendi diye Kendall Jenner fotoğrafını paylaştı

Hande Ataizi alay konusu oldu! Kendi diye Kendall Jenner fotoğrafını paylaştı

26.06.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Ataizi son dönemde Camdaki Kız dizisindeki Cana karakteriyle büyük övgü topluyor. Sosyal medyadan palmiye emojileriyle bir tatil pozu paylaşan Ataizi sosyal medyanın diline düştü. Ataizi'nin paylaştığı fotoğrafın Kendall Jenner’a ait olduğu anlaşıldı.

Kardashian/Jenner ailesinin üyesi olan Kendall Jenner'ın fotoğrafını kendisiymiş gibi Instagram hesabından paylaşan Hande Ataizi, sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri tarafından alay konusu olan Ataizi, ardından, "Çok akıllı arkadaşlara bir açıklama yapayım dedim. Tabii ki fotoğraftaki kişinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Hande Ataizi alay konusu oldu! Bu kadarına da pes

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile beraber Bodrum’da tatilde olan Hande Ataizi yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri çekiyor.
Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönen başarılı isim, bu defa sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Hande Ataizi, podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner'ın yeşil elbisesi ile verdiği pozu Instagram'dan kendisiymiş gibi yayınladı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Alay konusu olan oyuncuya kullanıcılar, "Bu sen değilsin" şeklinde yorumlar yaptı.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"
Takipçilerinin diline düşen Hande Ataizi, ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. 47 yaşındaki Ataizi, "Çok akıllı arkadaşlara bir açıklama yapayım dedim. Tabii ki fotoğraftaki kişinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı. Ardından oyuncu, "Bence Kendall da beni paylaşmalı" şeklinde konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Kendall Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

Bakan Karaismailoğlu: 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak

Bakan Karaismailoğlu: 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.