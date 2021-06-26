Hande Ataizi alay konusu oldu! Kendi diye Kendall Jenner fotoğrafını paylaştı

Kardashian/Jenner ailesinin üyesi olan Kendall Jenner'ın fotoğrafını kendisiymiş gibi Instagram hesabından paylaşan Hande Ataizi, sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri tarafından alay konusu olan Ataizi, ardından, "Çok akıllı arkadaşlara bir açıklama yapayım dedim. Tabii ki fotoğraftaki kişinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Hande Ataizi alay konusu oldu! Bu kadarına da pes

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile beraber Bodrum’da tatilde olan Hande Ataizi yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri çekiyor.

Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönen başarılı isim, bu defa sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Hande Ataizi, podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner'ın yeşil elbisesi ile verdiği pozu Instagram'dan kendisiymiş gibi yayınladı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU Alay konusu olan oyuncuya kullanıcılar, "Bu sen değilsin" şeklinde yorumlar yaptı.