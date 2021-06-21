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Hande Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hande Fırat'ın mesleği nedir?

21.06.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat bugün en çok aranan isimler listesinde yer aldı. Son zamanlarda hakkında çıkan iddialara yanıt vermesiyle gündeme gelen Hande Fırat'ın kariyeri ve özel hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Hande Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hande Fırat'ın mesleği nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan 15 Temmuz Darbesi'nde öncülük ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Facetime bağlantısı yapmasıyla adından epeyce söz ettiren Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın ismi en çok aranan başlıklar listesinde yer aldı. Peki Hande Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hande Fırat'ın mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Hande Fırat kimdir?

15 Temmuz gecesinin tarihi anlarına aracılık ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Facetime bağlantısı yapan ünlü televizyoncu Hande Fırat, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme gelen Hande Fırat'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

HANDE FIRAT KİMDİR?

HANDE FIRAT KİMDİR?
10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu. Ankara Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede okurken çalışmaya başladı.

TELEVİZYONCULUK HAYATINA KANAL D'DE BAŞLADI

TELEVİZYONCULUK HAYATINA KANAL D'DE BAŞLADI
Bülent Çaplı'nın dersinde Baki Şehirlioğlu ve Murat Yetkin'i dinledi. Kanal D'de staj yapma şansını elde etti. Kanal D’de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT‘de görev aldı.
1999 yılının Kasım ayında da başbakanlık muhabiri olarak CNN TÜRK'te başladı. Şimdilerde Hürriyet'in Ankara temsilciğin üstlenen Fırat’ın 2005 doğumlu Nehir isimli bir kızı var. Ünlü televizyoncu, Fransızca ve İngilizce biliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

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