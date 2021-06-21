Geçtiğimiz yıllarda yaşanan 15 Temmuz Darbesi'nde öncülük ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Facetime bağlantısı yapmasıyla adından epeyce söz ettiren Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın ismi en çok aranan başlıklar listesinde yer aldı. Peki Hande Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hande Fırat'ın mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Hande Fırat kimdir?

15 Temmuz gecesinin tarihi anlarına aracılık ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Facetime bağlantısı yapan ünlü televizyoncu Hande Fırat, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme gelen Hande Fırat'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

HANDE FIRAT KİMDİR? 10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu. Ankara Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede okurken çalışmaya başladı.

TELEVİZYONCULUK HAYATINA KANAL D'DE BAŞLADI Bülent Çaplı'nın dersinde Baki Şehirlioğlu ve Murat Yetkin'i dinledi. Kanal D'de staj yapma şansını elde etti. Kanal D’de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT‘de görev aldı.