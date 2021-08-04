Hangi illerde kaç bekçi alınacak? 2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Bekçi başvurusu şartları neler?

Bekçi başvuru şartlarının neler olduğu henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz dönemdeki başvuru şartları şu şekildeydi: * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az 167 cm boyunda olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, * 31 yaşından gün almamış olmak * Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, * Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.