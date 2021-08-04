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  4. Hangi illerde kaç bekçi alınacak? 2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Hangi illerde kaç bekçi alınacak? 2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?

04.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ile 10 bin bekçinin alınacağı öğrenilmişti. Bunun ardından bekçi olma şartları ve bekçi alımı başvurularının tarihi merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda, farklı eğitim seviyesinden birçok bekçi istihdam edilmişti. İşte bekçi olma şartları...

Bu sene Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi bünyesine 10 bin bekçi alınacak. Bekçi olmak için belirtilen şartları taşıyan adayların eğitim seviyelerine göre ücretlendirileceği belirtildi. Adayların başvuru yapması gerekiyor. İşte bekçi olma şartları...

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekli alım başvurularının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizde yer alacak.
Geçtiğimiz aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, istihdam edilmek üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.
Bekçi alımlarının hangi illerde olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.
10 bin bekçi istihdam edileceği için bekçi alımlarının birden fazda ilde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Bekçi başvurusu şartları neler?

Bekçi başvurusu şartları neler?
Bekçi başvuru şartlarının neler olduğu henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz dönemdeki başvuru şartları şu şekildeydi: * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az 167 cm boyunda olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, * 31 yaşından gün almamış olmak * Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, * Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi bekçi

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