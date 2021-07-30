Hangi illerde yangın çıktı? Son dakika yangın haberleri! İşte Manavgat yangınında son durum

Yangınla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bakan Pakdemirli, 30 Temmuz 2021 Perşembe gece saatlerinde yaptığı paylaşımla, hangi illerde yangınların söndürüldüğünü, hangi illerde devam ettiğini paylaştı. Pakdemirli, toplamda 42 yangının kontrol altına alındığını duyudu.

Hangi illerde yangın çıktı?

Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Karaman'da yangın çıktı.

HANGİ İLLERDE YANGIN DEVAM EDİYOR? Adana'da 6, Osmaniye'de 2, Antalya'da 4, Mersin'de 4, Muğla'da 3, Karseri-Yahyalı ve Manisa Soma'daki yangınlar sürüyor…

HANGİ İLLERDE YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI? Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Karaman'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Toplamda 42 yangın kontrol alına alınırken, 21 yangın da hâlâ devam ediyor.

Orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-39 Temmuz tarihlerinde 21 ilde çıkan 63 yangından 42'sinin kontrol altına alındığını, 21 yangının da sürdüğünü açıkladı.