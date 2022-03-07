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Hangi ülkede en çok hangi rüya görülüyor? İşte ülkelerin Google'da en çok arattığı rüyalar...

07.03.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüyalarda çoğu zaman insanlar oldukça ilginç sahneler görebiliyor. Bilinçaltının etkisinin yanında kültürel öğeler ve yaşanılan coğrafyada aslında insanların rüyalarında belirleyici olabiliyor. Dünya genelinde rüyaların gizli mesajlar içerdiğine inanılıyor ve insanlar anlamlarını öğrenebilmek için rüya tabirlerine danışıyor. İşte ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar...

Hangi ülkede en çok hangi rüya görülüyor? İşte ülkelerin Google'da en çok arattığı rüyalar...

Rüya teorisyenleri uzun zamandır belirli coğrafyalarda yaşayan insanların benzer rüyalar görmesi üzerine araştırmalarını derinleştirdi. Mornings.co.uk tarafından yapılan bir araştırmaya göre , bilgilerin bulunduğu Google arama verilerinden elde edilen sonuçlara göre dünya genelinde en yaygın görülen rüyalar yılanlarla ilgili olanlar. Rüya yorumları, rüyada yılan görmenin gilzi korkuları ve endişeleri temsil ettiğine inanıyor.

Mornings.co.uk'deki veri görselleştirme ekibi rakamları eleyerek dünyanın her yerinde insanların en çok neyi hayal ettiğinin haritasını çıkardı.

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