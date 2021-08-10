Hangi üniversiteler 140 puanla alıyor? 140, 150, 160, 170 puanla alan üniversite ve bölümler hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barajı geçemeyen binlerce öğrenciye müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TYT’de barajın 140, AYT ve YDT'de ise 170 olarak uygulanacağını bildirdi. Bunun ardından öğrenciler tarafından 140, 150, 160, 170 puan ile öğrenci kabul eden üniversiteler araştırılmaya başlandı.

140 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baraj puanına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır."

YKS taban puanlarını görüntülemek için "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kontenjanlarkilavuzuyeni_05082021.pdf" adresine gidiniz.

Üniversite öğrencisi adayları, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar tercihlerini, internet üzerinden online ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.)