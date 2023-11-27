Hatay'daki depremde 1 metrelik çökme yaşanmıştı! Yağmur ve fırtına sonrası kara ve deniz birleşti, İskenderun'da okullar tatil edildi

Şiddetli fırtına ve yağış yurdun birçok yerinde etkili oldu. Meteorolojinin yapmış olduğu uyarıların ardından başlayan ve hafta sonu boyunca devam eden yağışlı hava Hatay'da hayatı olumsuz etkiledi.
İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.
DENİZLE KARA BİRLEŞTİ
Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı.
Sular altında kalan bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmiyor.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Öte yandan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi” ifadelerini kullandı.