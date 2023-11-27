HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'daki depremde 1 metrelik çökme yaşanmıştı! Yağmur ve fırtına sonrası kara ve deniz birleşti, İskenderun'da okullar tatil edildi

Hatay'daki depremde 1 metrelik çökme yaşanmıştı! Yağmur ve fırtına sonrası kara ve deniz birleşti, İskenderun'da okullar tatil edildi

27.11.2023 08:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ının İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. 20 Şubat'taki depremin ardından yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahil şeridi sular altında kaldı. Sular altında kalan bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmezken, kentte okullar 27 Kasım Pazartesi (bugün) 1 gün süreyle tatil edildi.

Şiddetli fırtına ve yağış yurdun birçok yerinde etkili oldu. Meteorolojinin yapmış olduğu uyarıların ardından başlayan ve hafta sonu boyunca devam eden yağışlı hava Hatay'da hayatı olumsuz etkiledi.

Keşfet

İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ
Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı.
Sular altında kalan bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmiyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Öte yandan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi” ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay okul
En Çok Okunan Haberler
''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

En favori yarışmacılardandı! Şoke eden ayrılık

En favori yarışmacılardandı! Şoke eden ayrılık

Ahırda cesedi bulunan çobanın ölüm sebebi belli oldu!

Ahırda cesedi bulunan çobanın ölüm sebebi belli oldu!

Yağmurlu havada gelen siparişe kurye isyan etti: Yüzerek geliyorum

Yağmurlu havada gelen siparişe kurye isyan etti: Yüzerek geliyorum

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! 2 Türk mürettebat da var

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! 2 Türk mürettebat da var

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.