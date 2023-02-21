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  4. Hatay'daki depremin ardından bu sabah! Enkaz alanı havadan görüntülendi

Hatay'daki depremin ardından bu sabah! Enkaz alanı havadan görüntülendi

21.02.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da dün akşam yaşanan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz alan, bu sabah günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

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