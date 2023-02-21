Hatay'daki depremin ardından bu sabah! Enkaz alanı havadan görüntülendi

Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.
Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi