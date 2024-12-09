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  4. Hatay'daki uzun kuyrukla ülkesine dönen Suriyeli: "Doktorlarımız, mühendislerimiz var; daha iyi olacağız"

Hatay'daki uzun kuyrukla ülkesine dönen Suriyeli: "Doktorlarımız, mühendislerimiz var; daha iyi olacağız"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 11:15
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Komşu Suriye'de Esad rejiminin düşmesi Türkiye'de hiç gecikmeden etkilerini göstermeye başladı. Vaktiyle Esad'dan kaçan Suriyeliler şimdi Esad'ın kaçmasıyla ülkelerine dönüyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda oluşan hareketlilik kameralara yansıdı. Uzun kuyruktaki Suriyelilerden biri "Suriye yeniden ayağa kalkıyor ama biz sıfırdan başlamayacağız. Bizde doktorlar, mühendisler var. Bu yüzden daha iyi olacağız" diye konuştu.

Suriye'de 27 Kasım'da muhalif gruplar harekata başladı, çatışmalar iki haftaya kalmadan Beşşar Esad rejiminin düşmesiyle sonuçlandı. Başkent Şam artık başını HTŞ'nin çektiği muhaliflerin elinde, Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Muhalif gruplar ile ülkedeki Suriyeliler, dün başlattıkları kutlamalara devam etmek için bugün güneşin doğuşuyla yeniden Şam meydanına akın etti. İç savaş nedeniyle vaktiyle Esad rejiminden kaçan Suriyeliler ise valizlerini yüklenip ülkelerine dönmek üzere yola koyuldu.

MUHALİFLER ŞAM'A GİRDİ, ESAD KAÇTI

MUHALİFLER ŞAM'A GİRDİ, ESAD KAÇTI

Esad rejimine muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye’nin başkenti Şam’a girdi.

1963’te başa gelen Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine Beşar Esad ülkesinden kaçtı.

Esad’ın kaçmasının ardından Suriye vatandaşları evlerine gitmek için yola koyuldu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısına sabahın ilk saatlerinde çok sayıda Suriyeli gelerek yurtlarına dönmek için ellerinde valizleriyle uzun kuyruklar oluşturdu.

"TÜRKİYE'YE ZİYARETLERE GELECEĞİZ"

"TÜRKİYE'YE ZİYARETLERE GELECEĞİZ"

Ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Suriyeli Seher Ali, "Beşar Esad gitmiş, savaş bitti. Suriye’ye gidiyoruz. Türkiye’ye ziyaretlere geleceğiz. Türkiye bizi 10 yıl misafir etti. Bu yüzden Türkiye’ye teşekkür ediyoruz" dedi.

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