Hatay'daki uzun kuyrukla ülkesine dönen Suriyeli: "Doktorlarımız, mühendislerimiz var; daha iyi olacağız"

Suriye'de 27 Kasım'da muhalif gruplar harekata başladı, çatışmalar iki haftaya kalmadan Beşşar Esad rejiminin düşmesiyle sonuçlandı. Başkent Şam artık başını HTŞ'nin çektiği muhaliflerin elinde, Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Muhalif gruplar ile ülkedeki Suriyeliler, dün başlattıkları kutlamalara devam etmek için bugün güneşin doğuşuyla yeniden Şam meydanına akın etti. İç savaş nedeniyle vaktiyle Esad rejiminden kaçan Suriyeliler ise valizlerini yüklenip ülkelerine dönmek üzere yola koyuldu.