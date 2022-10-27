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  4. Hatay’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada; Antakya- İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, Arsuz Konarlı Mahallesinde A.A.

Hatay’da yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada; Antakya- İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, Arsuz Konarlı Mahallesinde A.A. adlı şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.O.S. ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı belirlenen A.A. gözaltına alındı.

Hatay’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Hatay

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