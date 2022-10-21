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  4. Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

20.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir yağ fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan- Hassa çevre yolunda bulunan bir yağ fabrikasında meydana geldi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir yağ fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan- Hassa çevre yolunda bulunan bir yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle 2 işçi yaralandı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın meydana geldiği yerde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekipleri, yaralanan 2 işçiyi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
İtfaiye ekibi patlamanın çıkış nedenini araştırıyor.

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı
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Hatay

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