Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor, küfleri, virüsleri ve bakterileri azaltıyor

Yine hastalıktan kaçmanın neredeyse imkânsız olduğu yılın o zamanları başladı. Hiç kimse hasta olmak istemez. Ellerinizi bol bol yıkamak ve halka açık alanlardan kaçınmak yardımcı olabilir, ancak bu her zaman mümkün değildir. Yapabileceğiniz bir şey, evinizde soğuk algınlığı ve gripten korunmanıza yardımcı olduğu düşünülen belirli bitkileri bulundurmak olabilir.
Bitki bazlı sağlık ürünleri satan bir marka tarafından yaptırılan araştırma, yakın zamanda ev bitkilerinin iç mekân hava kalitesini iyileştirebileceğini buldu. Sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Tim Bond, bitkilerin sağlığımız ve esenliğimizde nasıl büyük bir rol oynadığını açıkladı.
The Mirror'a şunları söyledi: "Bitkilerden elde edilen esansiyel yağlar, iç mekan toksinlerini, küfleri, virüsleri ve bakterileri azaltarak hava kalitesini iyileştirerek soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Kötü iç mekân hava kalitesi, solunum yolu hastalıklarının yayılmasına ve kötüleşmesine neden olur. Antiinflamatuar etkiye sahip bitki bazlı esansiyel yağlarla havayı arındırmak, soğuk algınlığı ve gribi önlemeye yardımcı olabilir ve bağışıklık sistemimiz için iyi bir haberdir."
Ekinezya, soğuk algınlığı ve giribi önlemek için yaygın olarak kullanılıyor. Burun dahil solunum yollarındaki mukozal bariyerin etkinliğini artırarak bağışıklık fonksiyonunu uyarır. Ekinezya’nın soğuk algınlığı riskini % 50'den fazla azaltabileceği ve soğuk algınlığı süresini bir buçuk gün kısaltabileceği daha önce yapılan çalışmalarla ortaya çıktı.
Lavanta genellikle bir dış mekân bitkisi olarak kullanılır. Evde güneş alan bir yere koyarsanız anında büyümeye başlayacaktır. Lavanta uzun zamandır nazik ama etkili bir uyku yardımcısı olarak kabul ediliyor ve iyi bir gece uykusu, bağışıklık fonksiyonunu korumak ve soğuk algınlığı ve griple savaşmaya yardımcı olmak için çok önemlidir.
Okaliptüs uzun süredir solunum yolu hastalıkları için kullanılıyor ve soğuk algınlığı ve grip gibi solunum hastalıklarını önleme ve tedavi etme konusunda büyük bir potansiyele sahip.
İngiliz sarmaşığı olarak da bilinen hedera helix, formaldehit gibi iç mekân havasındaki toksinleri azaltır ve ayrıca kışın yoğuşma nedeniyle çok yaygın olan küfü azaltır. Küf, solunum yolu tahrişi ve iltihaplanma kaynağı olabilir.
Sardunya çok popüler bir dış mekân bitkisidir ancak iç mekanlarda da büyüyebilir. Antiviral özelliklere sahiptir ve sardunya yağının solunması, bitki uzmanları tarafından soğuk algınlığı, grip ve sinüzit semptomlarını hafifletmek için uzun süredir tavsiye edilmektedir. Sardunya, havayı temizlemeye ve soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını durdurmaya yardımcı olan doğal bir hava filtresidir.