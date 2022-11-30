Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor, küfleri, virüsleri ve bakterileri azaltıyor

Yine hastalıktan kaçmanın neredeyse imkânsız olduğu yılın o zamanları başladı. Hiç kimse hasta olmak istemez. Ellerinizi bol bol yıkamak ve halka açık alanlardan kaçınmak yardımcı olabilir, ancak bu her zaman mümkün değildir. Yapabileceğiniz bir şey, evinizde soğuk algınlığı ve gripten korunmanıza yardımcı olduğu düşünülen belirli bitkileri bulundurmak olabilir.

HAVA KALİTESİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Bitki bazlı sağlık ürünleri satan bir marka tarafından yaptırılan araştırma, yakın zamanda ev bitkilerinin iç mekân hava kalitesini iyileştirebileceğini buldu. Sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Tim Bond, bitkilerin sağlığımız ve esenliğimizde nasıl büyük bir rol oynadığını açıkladı.

The Mirror'a şunları söyledi: "Bitkilerden elde edilen esansiyel yağlar, iç mekan toksinlerini, küfleri, virüsleri ve bakterileri azaltarak hava kalitesini iyileştirerek soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Kötü iç mekân hava kalitesi, solunum yolu hastalıklarının yayılmasına ve kötüleşmesine neden olur. Antiinflamatuar etkiye sahip bitki bazlı esansiyel yağlarla havayı arındırmak, soğuk algınlığı ve gribi önlemeye yardımcı olabilir ve bağışıklık sistemimiz için iyi bir haberdir."