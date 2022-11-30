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Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor, küfleri, virüsleri ve bakterileri azaltıyor

30.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıkların en yoğun görüldüğü dönemlerden geçiyoruz. Her iki kişiden grip olduğu bu aylarda bağışıklığımızı güçlendirmeli, dengeli beslenmeli ve kendimizi korumalıyız. Uzmanlar, soğuk algınlığı ve gripten korunmanın yanı sıra bulunduğu ortamda adeta hava filtresi yaparak iyileştirici özelliği olan bitkileri sıraladı. Aralarında bazı bitkiler sadece gripten korumakla kalmıyor aynı zamanda sinüzitin etkilerini de hafifletiyor.

Yine hastalıktan kaçmanın neredeyse imkânsız olduğu yılın o zamanları başladı. Hiç kimse hasta olmak istemez. Ellerinizi bol bol yıkamak ve halka açık alanlardan kaçınmak yardımcı olabilir, ancak bu her zaman mümkün değildir. Yapabileceğiniz bir şey, evinizde soğuk algınlığı ve gripten korunmanıza yardımcı olduğu düşünülen belirli bitkileri bulundurmak olabilir.

HAVA KALİTESİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Bitki bazlı sağlık ürünleri satan bir marka tarafından yaptırılan araştırma, yakın zamanda ev bitkilerinin iç mekân hava kalitesini iyileştirebileceğini buldu. Sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Tim Bond, bitkilerin sağlığımız ve esenliğimizde nasıl büyük bir rol oynadığını açıkladı.

The Mirror'a şunları söyledi: "Bitkilerden elde edilen esansiyel yağlar, iç mekan toksinlerini, küfleri, virüsleri ve bakterileri azaltarak hava kalitesini iyileştirerek soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Kötü iç mekân hava kalitesi, solunum yolu hastalıklarının yayılmasına ve kötüleşmesine neden olur. Antiinflamatuar etkiye sahip bitki bazlı esansiyel yağlarla havayı arındırmak, soğuk algınlığı ve gribi önlemeye yardımcı olabilir ve bağışıklık sistemimiz için iyi bir haberdir."

İYİLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ OLAN EV BİTKİLERİ

EKİNEZYA

EKİNEZYA

Ekinezya, soğuk algınlığı ve giribi önlemek için yaygın olarak kullanılıyor. Burun dahil solunum yollarındaki mukozal bariyerin etkinliğini artırarak bağışıklık fonksiyonunu uyarır. Ekinezya’nın soğuk algınlığı riskini % 50'den fazla azaltabileceği ve soğuk algınlığı süresini bir buçuk gün kısaltabileceği daha önce yapılan çalışmalarla ortaya çıktı.

LAVANTA

LAVANTA

Lavanta genellikle bir dış mekân bitkisi olarak kullanılır. Evde güneş alan bir yere koyarsanız anında büyümeye başlayacaktır. Lavanta uzun zamandır nazik ama etkili bir uyku yardımcısı olarak kabul ediliyor ve iyi bir gece uykusu, bağışıklık fonksiyonunu korumak ve soğuk algınlığı ve griple savaşmaya yardımcı olmak için çok önemlidir.

OKALİPTÜS

OKALİPTÜS

Okaliptüs uzun süredir solunum yolu hastalıkları için kullanılıyor ve soğuk algınlığı ve grip gibi solunum hastalıklarını önleme ve tedavi etme konusunda büyük bir potansiyele sahip.

HEDERA HELIX

HEDERA HELIX

İngiliz sarmaşığı olarak da bilinen hedera helix, formaldehit gibi iç mekân havasındaki toksinleri azaltır ve ayrıca kışın yoğuşma nedeniyle çok yaygın olan küfü azaltır. Küf, solunum yolu tahrişi ve iltihaplanma kaynağı olabilir.

SARDUNYA

SARDUNYA

Sardunya çok popüler bir dış mekân bitkisidir ancak iç mekanlarda da büyüyebilir. Antiviral özelliklere sahiptir ve sardunya yağının solunması, bitki uzmanları tarafından soğuk algınlığı, grip ve sinüzit semptomlarını hafifletmek için uzun süredir tavsiye edilmektedir. Sardunya, havayı temizlemeye ve soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını durdurmaya yardımcı olan doğal bir hava filtresidir.

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Anahtar Kelimeler:
ekinezya grip sinüzit

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