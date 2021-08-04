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  4. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kimdir? Hasan Küçükakyüz nereli ve kaç yaşında?

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kimdir? Hasan Küçükakyüz nereli ve kaç yaşında?

04.08.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını onayladı. Bunun ardından yaş kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Hasan Küçükakyüz'ün kim ve nereli olduğu merak konusu oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. Bunun ardından Hasan Küçükakyüz'ün hayatı araştırılmaya başlandı. Küçükakyüz ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1978'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. İşte ayrıntılar...

Hasan Küçükakyüz kimdir?

1957'de Trabzon, Of doğumlu 64 yaşındaki Hasan Küçükakyüz, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1978'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 1980'de 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Pilotaj eğitimini müteakiben 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamladı. Orgeneral Küçükakyüz, 1987'de Hava Harp Akademisini, 1994'de ise Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.
Küçükakyüz, THK'nın çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh görevleri yürüttü. İşte Küçükakyüz'ün bulunduğu görevler: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı (2003-2006), Hava Er Eğitim Tugay Komutanı (2006-2008), Hava Eğitim Komutan Yardımcısı (2008-2011), Hava Harp Okulu Komutanı (2009), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcısı (2011-2012), Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı ve GATA Komutanı (2012-2013), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı (2013-2015), Hava Eğitim Komutanı (2015-2016), Muharip Hava Kuvveti Komutanı (2016-2017)
Hasan Küçükakyüz 21 Ağustos 2017'den beri Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmaya başladı. Orgeneral Küçükakyüz'ün NATO Madalyası, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası vardır.
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Recep Tayyip Erdoğan

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