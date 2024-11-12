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  4. Havadan adeta beton yağdı! Bir kadın ölümden son anda kurtulurken orada bulunan otomobil neredeyse kullanılamaz hale geldi...

Havadan adeta beton yağdı! Bir kadın ölümden son anda kurtulurken orada bulunan otomobil neredeyse kullanılamaz hale geldi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.11.2024 11:47
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Beyoğlu'nda dün korkunç bir facianın eşiğinden dönüldü. İddiaya göre 4 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan balkonun duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bir otomobil büyük hasar alırken bir kadın son anda ölümden döndü.

16.15 sıralarında Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta 4 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan balkonun beton kalıntıları metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

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DEMİRLER HAVADA KALDI

DEMİRLER HAVADA KALDI

Oldukça eski olan binanın balkonundan geriye havada yamuk yumuk gözüken demirler kaldı. Park halindeki bir otomobil balkonun çökmesiye neredeyse kullanılamaz hale geldi.

Balkonun çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, o sırada eczaneye giren bir kadın ölümden saniyelerle kurtuldu.

KADIN SANİYELERLE KURTULDU

KADIN SANİYELERLE KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri, çökmenin yaşandığı alanda bariyerlerle önlem aldı. İtfaiye ekipleri, balkonun kalan kısımlarını kontrol etti. Vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

'BİRİ GEÇSE FELAKET OLURDU'

'BİRİ GEÇSE FELAKET OLURDU'

Olayla ilgili konuşan Mehmet Kubilay, "Burada otururken bir ses geldi kaza oldu sandık dışarıya baktık yok. Sonra bir baktık ki balkon eczanenin önüne düşmüş. İnsanlar kaçıştı sonra belediye geldi ve bariyer çekti. Allahtan kimse önümden geçmiyordu yaralı ve ölü yok. Biri geçiyor olsaydı felaket olurdu. Çünkü ileride okul var, insanlar burada altından geçip evlerine gidiyorlar. Arkadaşlar, bir kadının saniyelerle kurtulduğunu söyledi" dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Otomobil balkon beton
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