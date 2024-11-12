Havadan adeta beton yağdı! Bir kadın ölümden son anda kurtulurken orada bulunan otomobil neredeyse kullanılamaz hale geldi...

16.15 sıralarında Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta 4 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan balkonun beton kalıntıları metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
Oldukça eski olan binanın balkonundan geriye havada yamuk yumuk gözüken demirler kaldı. Park halindeki bir otomobil balkonun çökmesiye neredeyse kullanılamaz hale geldi.
Balkonun çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, o sırada eczaneye giren bir kadın ölümden saniyelerle kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri, çökmenin yaşandığı alanda bariyerlerle önlem aldı. İtfaiye ekipleri, balkonun kalan kısımlarını kontrol etti. Vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.
Olayla ilgili konuşan Mehmet Kubilay, "Burada otururken bir ses geldi kaza oldu sandık dışarıya baktık yok. Sonra bir baktık ki balkon eczanenin önüne düşmüş. İnsanlar kaçıştı sonra belediye geldi ve bariyer çekti. Allahtan kimse önümden geçmiyordu yaralı ve ölü yok. Biri geçiyor olsaydı felaket olurdu. Çünkü ileride okul var, insanlar burada altından geçip evlerine gidiyorlar. Arkadaşlar, bir kadının saniyelerle kurtulduğunu söyledi" dedi.
(DHA)