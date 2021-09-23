Havalar soğudu, kar geldi! Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, çarşamba günü itibarıyla soğuk hava dalgasının Karadeniz üzerinden yurda giriş yapacağı, sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte kar yağışı görülebileceği aktarılmıştı. Yapılan uyarılarla birlikte gelen soğuk hava, beklenildiği gibi Karadeniz bölgesinde kar yağışına neden oldu. Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri adeta beyaza büründü.
RİZE VE ARTVİN'DEN KAR MANZARALARI
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerde gerçekleşti.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde altında seyretmesiyle, özellikle 2 bin rakımdan yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının eksi seviyelere düştüğü yüksek kesimler beyaza bürünürken, yaylalarda görsel şölen oluşturdu.
Artvin’in Yusufeli ilçesindeki Yaylalar köyü, Trabzon ile Bayburt arasında yer alan Haldizen Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 740 metre rakımdaki Aygır Gölü kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.
KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Rize'nin Çamlıhemşin'deki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, yağan karla bembeyaz oldu. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde, beyaz örtüyle güzel manzara oluştu. Eylül ayında yağan karla hava sıcaklığında da düşüş meydana geldi.
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