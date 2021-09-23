Havalar soğudu, kar geldi! Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, çarşamba günü itibarıyla soğuk hava dalgasının Karadeniz üzerinden yurda giriş yapacağı, sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte kar yağışı görülebileceği aktarılmıştı. Yapılan uyarılarla birlikte gelen soğuk hava, beklenildiği gibi Karadeniz bölgesinde kar yağışına neden oldu. Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri adeta beyaza büründü.