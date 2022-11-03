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Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

03.11.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi bir sağlık gıda mağazasına girin ve kesinlikle kokulu esansiyel yağ şişeleriyle dolu bir raf olacaktır. Ama onlarla ne yapılacağını biliyor musunuz? Görünüşe göre, diyetinize yardımcı olması için bunları günlük rutininize dahil etmenin çeşitli yolları var. Uçucu yağlar, vücudunuzu detoksifiye etmeye, aşırı yeme dürtünüzü dizginlemeye ve stres seviyenizi yönetmeye yardımcı olabilecek gerçekten çok yönlü bir araçtır.

Maksimum fayda için uçucu yağları uygulamanın çeşitli yolları vardır. En sık tercih edileni ise duştan sonra uygun olan yağı ayak tabanına sürmektir. Ayak altının farklı kısımları vücuttaki farklı organ sistemlerine karşılık gelir. Terapötik dereceli uçucu yağları ayaklarınıza sürmek, bu güçlü yağların tüm vücuda ulaşması için harika bir yoldur!

UÇUCU YAĞLAR NELERE İYİ GELİR?

REZENE YAĞI

REZENE YAĞI

Rezene esansiyel yağı aslında bir melatonin kaynağıdır. İştahı keserek kilo alımını engeller.

TARÇIN YAĞI

TARÇIN YAĞI

Tarçının metabolizmayı hızlandırdığı ve şekerleri yağ olarak depolamak yerine enerjiye dönüştürdüğü biliniyor. Tarçın yağından en iyi şekilde yararlanmak için yemekten önce bir iki damla alabilirsiniz.

BİBERİYE YAĞI

BİBERİYE YAĞI

Beş dakika boyunca biberiye esansiyel yağını koklamak kortizol seviyenizi önemli ölçüde azaltabilir. Sabahları kalktığımızda veya yatmadan önce ve gün boyunca ne zaman stresli hissetsek, bileklerimize küçük bir dokunuş yapıp yavaş sürün.

ZENCEFİL YAĞI

ZENCEFİL YAĞI

Zencefil, sindirime yardımcı olur. Mide bulantısını ortadan kaldırmak için sıklıkla kullanılan iyi bilinen bir mide ilacıdır. Karaciğeri temizlemek, kan şekerini dengelemek ve metabolizmayı iyileştirmek için de harikadır.

LİMON OTU YAĞI

LİMON OTU YAĞI

Limon otu vücuttaki drenaj için gereklidir. Analjezik, mantar önleyici, antioksidanlar, parazit önleyici, antiseptik, büzücü ve yatıştırıcıdır. Günlük kullanım için doğrudan cilde uygulayın veya vücut losyonunuza ekleyin.

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Anahtar Kelimeler:
terapötik

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