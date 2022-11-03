Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Maksimum fayda için uçucu yağları uygulamanın çeşitli yolları vardır. En sık tercih edileni ise duştan sonra uygun olan yağı ayak tabanına sürmektir. Ayak altının farklı kısımları vücuttaki farklı organ sistemlerine karşılık gelir. Terapötik dereceli uçucu yağları ayaklarınıza sürmek, bu güçlü yağların tüm vücuda ulaşması için harika bir yoldur!
Rezene esansiyel yağı aslında bir melatonin kaynağıdır. İştahı keserek kilo alımını engeller.
Tarçının metabolizmayı hızlandırdığı ve şekerleri yağ olarak depolamak yerine enerjiye dönüştürdüğü biliniyor. Tarçın yağından en iyi şekilde yararlanmak için yemekten önce bir iki damla alabilirsiniz.
Beş dakika boyunca biberiye esansiyel yağını koklamak kortizol seviyenizi önemli ölçüde azaltabilir. Sabahları kalktığımızda veya yatmadan önce ve gün boyunca ne zaman stresli hissetsek, bileklerimize küçük bir dokunuş yapıp yavaş sürün.
Zencefil, sindirime yardımcı olur. Mide bulantısını ortadan kaldırmak için sıklıkla kullanılan iyi bilinen bir mide ilacıdır. Karaciğeri temizlemek, kan şekerini dengelemek ve metabolizmayı iyileştirmek için de harikadır.
Limon otu vücuttaki drenaj için gereklidir. Analjezik, mantar önleyici, antioksidanlar, parazit önleyici, antiseptik, büzücü ve yatıştırıcıdır. Günlük kullanım için doğrudan cilde uygulayın veya vücut losyonunuza ekleyin.