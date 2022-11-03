Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Maksimum fayda için uçucu yağları uygulamanın çeşitli yolları vardır. En sık tercih edileni ise duştan sonra uygun olan yağı ayak tabanına sürmektir. Ayak altının farklı kısımları vücuttaki farklı organ sistemlerine karşılık gelir. Terapötik dereceli uçucu yağları ayaklarınıza sürmek, bu güçlü yağların tüm vücuda ulaşması için harika bir yoldur!