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  4. Hayvan otlatırken karşısında fil gördü! Ardahan'da çekilen fotoğraflar ortalığı karıştırdı! Jandarma her yerde o fili arıyor

Hayvan otlatırken karşısında fil gördü! Ardahan'da çekilen fotoğraflar ortalığı karıştırdı! Jandarma her yerde o fili arıyor

14.11.2023 21:37 | Son Güncelleme:
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Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çobanın yaptığı paylaşım olay oldu. Otluk alanda karşısına bir fil çıktığını öne süren çoban, o anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken tüm şehir de bu haberi konuşmaya başladı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri fili aramaya başladı. Havanın kararmasının ardından ise fili arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle devam etti.

Ardahan'ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

JANDARMA ALARMA GEÇTİ

Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti.

FİLİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor. (DHA)


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Ardahan fil
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