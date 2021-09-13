Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman yapılacak? Hangi sınıflar girecek? Hazır bulunuşluk sınavı nedir?

İstanbul'daki öğrencilere hazır bulunuşluk sınavı uygulanacak. Hazır bulunuşluk sınavının ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Sınavlar sınıflara göre farklı tarihlerde yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yaptı. İşte merak edilenler...

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, söz konusu uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin arttırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Hazır bulunuşluk sınavının 11-12 Eylül ve 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Öğrencilere sınavda her ders için 15 soru sorulacak.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVINA HANGİ SINIFLAR GİRECEK? Hazır bulunuşluk sınavı, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 18-19 Eylül'de gerçekleştirilecek.