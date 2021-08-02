Help Turkey ne demek? Help Turkey nedir ve çevirisi ne anlama geliyor?

Sosyal medyada 1 Ağustos günü kullanılan 'Help Turkey' etiketinin anlamı merak ediliyor. Kelimelerin Türkçe çevirisi araştırılmaya başlandı. Peki Help Turkey ne demek?

Help Turkey ne demek?

Türkiye'de 1 Ağustos akşam saatlerinde sosyal medyada gündem olan "Help Turkey" kelimelerinin ne anlama geldiği merak ediliyor.

Orman yangınları sonrası gündem olan söz öbeğindeki "Help" kelimesi İngilizce'de genellikle fiil olarak kullanılıyor.

Türkçe çevirisi araştırılan Help kelimesi, hem fiil ve isim olarak kullanılabilmekte.

Türkçe çevirisi ne demek? Help kelimesinin fiil anlamı "yardım etmek" anlamına gelmektedir. Help kelimesinin isim anlamı ise "yardım" olarak bilinmekte.