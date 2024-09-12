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  4. "Hem Narin'in annesiyle hem de Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi var" Amca Salim'le ilgili 'iki kadın' detayı: Narin onları görmüş olabilir

"Hem Narin'in annesiyle hem de Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi var" Amca Salim'le ilgili 'iki kadın' detayı: Narin onları görmüş olabilir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.09.2024 07:16
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Narin Güran kim tarafından ve neden öldürüldü? Herkesin en merak ettiği soru bu olurken itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni ifadeleri ortaya çıktı. Bahtiyar tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in annesi ve Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi olduğu söylentilerinin yayıldığını belirtti. Narin'in bu ilişkilerdekilerden birinin uygunsuz halini görmüş olabileceğini savunan Bahtiyar, "Narin bu yüzden öldürülmüş olabilir" dedi.

Narin Güran soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken soruşturmanın 1 numaralı şüphelisi olarak hala amca Salim Güran yer alıyor. Narin Güran'ın annesiyle tutuklanan amca arasında bir ilişki olabileceği iddia edilirken itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan bir iddia daha ortaya atıldı

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İKİ KADINLA İLİŞKİ DETAYI

Bahtiyar, savcılığa verdi ifadede Salim Güran'ın Narin'in başka bir amcasının karısıyla daha ilişkisi olduğunu iddia etti. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Bahtiyar ifadesinde, "Ancak bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum." dedi.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin bir kısmı yayınlanmıştı. Bahtiyar'ın savcılığa verdiği 3 sayfalık ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte Bahtiyar’ın savcılıktaki ifadesinin dehşete düşüren bölümü:

"NEDEN SİLDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

"NEDEN SİLDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

"Ben olay günü olan 21.08.2024 günü ile yakalandığım güne kadar ki süreçte 23 plakalı aracımı kesinlikle yıkamadım. Ayrıca olay günü kesinlikle hiçbir şekilde telefonumu kapatmadım. Olaydan sonrada kesinlikle cep telefonumu değiştirmedim. Ancak olaydan hatırlayamadığım bir gün telefonumda bulunan görüşme kayıtlarını sildiğimi hatırlıyorum ama neden sildiğimi hatırlamıyorum. Olaydan önce veya sonra Salim Güran kesinlikle bana herhangi bir para ödemedi ve hesabıma para göndermedi.

SALİM GÜRAN VE İKİ KADIN DETAYI

SALİM GÜRAN VE İKİ KADIN DETAYI

Nevzat Bahtiyar, son sayfadaki ifadesinde Salim Güran ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu. Salim Güran'ın hem Narin’in annesi hem de Narin'in bir amcasının eşiyle yani iki kadınla ilişkisinin söylentisi olduğunu belirterek ifadesine şöyle devam etti: Salim Güran'ın, Narin'in annesi ve amcasının eşi olan M. Güran ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Ancak bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum."

"NARİN İLİŞKİYİ GÖRÜNCE ÖLDÜRÜLDÜ"

"NARİN İLİŞKİYİ GÖRÜNCE ÖLDÜRÜLDÜ"

"Benim olaya ilişkin sadece tahminim Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin Güran'ın görmesi üzerine Narin'in bu hususu anlatması durumunda toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin Güran'ı öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim."

Anahtar Kelimeler:
amca yasak aşk Narin Güran Salim Güran
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