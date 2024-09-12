"Hem Narin'in annesiyle hem de Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi var" Amca Salim'le ilgili 'iki kadın' detayı: Narin onları görmüş olabilir

SALİM GÜRAN VE İKİ KADIN DETAYI

Nevzat Bahtiyar, son sayfadaki ifadesinde Salim Güran ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu. Salim Güran'ın hem Narin’in annesi hem de Narin'in bir amcasının eşiyle yani iki kadınla ilişkisinin söylentisi olduğunu belirterek ifadesine şöyle devam etti: Salim Güran'ın, Narin'in annesi ve amcasının eşi olan M. Güran ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Ancak bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum."