"Hem Narin'in annesiyle hem de Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi var" Amca Salim'le ilgili 'iki kadın' detayı: Narin onları görmüş olabilir

Narin Güran soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken soruşturmanın 1 numaralı şüphelisi olarak hala amca Salim Güran yer alıyor. Narin Güran'ın annesiyle tutuklanan amca arasında bir ilişki olabileceği iddia edilirken itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan bir iddia daha ortaya atıldı
Bahtiyar, savcılığa verdi ifadede Salim Güran'ın Narin'in başka bir amcasının karısıyla daha ilişkisi olduğunu iddia etti. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Bahtiyar ifadesinde, "Ancak bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum." dedi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin bir kısmı yayınlanmıştı. Bahtiyar'ın savcılığa verdiği 3 sayfalık ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte Bahtiyar’ın savcılıktaki ifadesinin dehşete düşüren bölümü:
"Ben olay günü olan 21.08.2024 günü ile yakalandığım güne kadar ki süreçte 23 plakalı aracımı kesinlikle yıkamadım. Ayrıca olay günü kesinlikle hiçbir şekilde telefonumu kapatmadım. Olaydan sonrada kesinlikle cep telefonumu değiştirmedim. Ancak olaydan hatırlayamadığım bir gün telefonumda bulunan görüşme kayıtlarını sildiğimi hatırlıyorum ama neden sildiğimi hatırlamıyorum. Olaydan önce veya sonra Salim Güran kesinlikle bana herhangi bir para ödemedi ve hesabıma para göndermedi.
Nevzat Bahtiyar, son sayfadaki ifadesinde Salim Güran ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu. Salim Güran'ın hem Narin’in annesi hem de Narin'in bir amcasının eşiyle yani iki kadınla ilişkisinin söylentisi olduğunu belirterek ifadesine şöyle devam etti: Salim Güran'ın, Narin'in annesi ve amcasının eşi olan M. Güran ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Ancak bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum."
"Benim olaya ilişkin sadece tahminim Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin Güran'ın görmesi üzerine Narin'in bu hususu anlatması durumunda toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin Güran'ı öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim."