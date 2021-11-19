Hem uzaktan eğitim için hem de iş için kullanabileceğiniz en iyi 5 tablet!

Şimdilerde en iyi tablet modelini seçmekte zorlandığımız tablet piyasası, birkaç yıl önce bu kadar canlı değildi. Pandeminin başlamasıyla birlikte bu sektör tabiri caizse küllerinden doğdu. Birçok kişi evde daha çok vakit geçirmeye başlayınca iş veya okul için en iyi tablet modelini satın alma ihtiyacı duydu. Bu da Apple, Xiaomi ve Huawei gibi şirketlerin tabletlere tekrar odaklanmasına ve en iyi özelliklere sahip yeni tabletler piyasaya sürmelerine yol açtı. Hal böyle olunca en iyi tableti seçmek, en az en iyi telefonu seçmek kadar zor bir süreç haline geldi. Ancak bu süreci kolayca atlatabilirsiniz. İşte şu anda Türkiye'de satılan ve sizin için seçtiğimiz en iyi 5 tablet modeli. Listeye geçmeden önce, fiyatların güncel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ekleyelim.

İŞTE KASIM 2021'İN EN İYİ 5 TABLETİ

11 İNÇ VE 12.9 İNÇ iPAD PRO Eğer her işimi tablet ile görürüm, yoğun bir şekilde kullanırım diyorsanız, aynı zamanda bir iPhone kullanıcısı iseniz yeni iPad Pro modelleri sizin için en iyi tercih olabilir. Apple'ın MacBook Pro, MacBook Air, iMac ve Mac mini modellerinde kullandığı M1 çipi ile desteklenen modellerden 12.9 inç olanı, mini LED ekrana sahip. Ayrıca Apple, 2 TB'a kadar depolama alanı da sunuyor. Fiyat: 11 inç modelin fiyatı 8.599 TL'den başlıyor. 12.9 inç modelin fiyatı ise 11.999 TL'den başlıyor.

SAMSUNG GALAXY TAB S7+ Apple'ın en iyi tablet konusunda en büyük rakibi Samsung'dan geliyor. Samsung Galaxy Tab S7+, Qualcomm Snapdragon 865+ işlemcisini kullanıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip 12,4 inçlik Süper AMOLED ekranı bulunan tablet, AKG ve Dolby Atmos teknolojisiyle geliştirilmiş hoparlörler ile destekleniyor. Tabletin arkasında 13 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Önde ise 8 MP'lik ön kamera var. 10.090 mAh'lik pili de unutmayalım. Fiyat: 13.199 TL

APPLE iPAD MINI 6 Apple'ın yeni bir iPad mini modelini çıkartacağı uzun zamandır söyleniyordu. Nitekim Apple bu söylentiyi, eylül ayındaki iPhone etkinliğinde iPad Mini 6'yı tanıtarak gerçeğe dönüştürdü. 8.3 inç büyüklüğünde, rakiplerine oranla daha küçük bir ekrana sahip olan iPad mini 6, kalbinde ise iPhone 13 modellerinde bulunan Apple A15 Bionic işlemcisini taşıyor. Kullanıcılara 256 GB'a kadar depolama alanı sunuluyor. iPad Pro vari bir tasarıma sahip olan ve parmak izi okuyucusu taşıyan model, 12 MP ana kamera taşıyor. Fiyat: 5.799 TL'den başlıyor.

XIAOMI PAD 5 Kasım 2021'in en iyi tablet modelleri listemizin sıradaki modeli Xiaomi'den. 11 inç WQHD+ 120 Hz ekrana sahip olan Xiaomi Pad 5, aslında amiral gemisi olan Xiaomi Pad 5 Pro'nun kardeş modeli. Ancak Pad 5 Pro henüz Türkiye'de satılmıyor. Qualcomm Snapdragon 860 işlemciyle gelen Pad 5 ise, Dolby Atmos destekli 4 hoparlör ve 256 GB'a kadar depolama sunuyor. 8720 mAh pil ile desteklenen model, 13 MP arka kamera taşıyor. Fiyat: 3.999 TL