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Hemşireler Günü mesajları 2022! En yeni, resimli Dünya Hemşireler Günü mesajları ve sözleri

11.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemşireler Günü mesajları, 12 Mayıs Perşembe günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu özel gün, birkaç ülkede 12-18 Mayıs'ı içinde bulunduran hafta süresince kutlanmaktadır. Vatandaşlar internette en yeni, resimli Dünya Hemşireler Günü mesajları ve sözleri ile ilgili araştırma yapıyor. Biz de bu özel meslek çalışanlarına göndermeniz için en güzel sözleri sizler için derledik. İşte Hemşireler Günü mesajları...

Hemşireler Günü mesajları, bu özel gün için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar en yeni, resimli Dünya Hemşireler Günü mesajları ve sözleri ile ilgili yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de sizler için, günün anlam ve önemi de dahil olmak üzere en yeni Hemşireler Günü mesajlarına haberimizde yer verdik...

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.
Önce İnsan” diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin “Hemşireler Gününü” kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.
Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önmeli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.
Hastalığı hekime, hastayı hemşireye emanet ediniz. Tüm meslektaşlarımın Hemşireler Günü kutlu olsun...Hemşire odasından çıkmayı tüm işleri öğrencilere yaptıran hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olmasın.
Türkiye adına siz hemşireler tek tek şükran borçluyuz ve minnettarız. Bu sebeple sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hemşireler Gününüz kutlu olsun. Aile ve Hemşirelik meslek hayatınızda başarılar dilerim. Sağlık ve mutluluklar dilerim.
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