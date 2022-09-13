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Hentbol: Erkekler Süper Lig

13.09.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 36 - Beykoz Belediyespor: 34

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 36-34 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 17-16 önde kapadı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Sakarya ekibi, parkeden 36-34 galip ayrıldı.

Hentbol: Erkekler Süper Lig

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 36 - Beykoz Belediyespor: 34

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

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