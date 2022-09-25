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Hentbol: Erkekler Süper Lig

25.09.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 40- Ümraniye Belediyespor: 27

Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor'u 40-27 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 23-11 önde kapadı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 40-27 galip ayrıldı.

Hentbol: Erkekler Süper Lig

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 40- Ümraniye Belediyespor: 27

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

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