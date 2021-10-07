Henüz 12 yaşındayken Vikipedi'nin veritabanını kopyaladı! İşte internetin öz evladı Aaron Swartz'ın ağızları açık bırakan yaşam öyküsü

Sınırsız merakı ve teknolojiyi en mükemmel en hale getirmek için sarf ettiği çabayla adını tarihe yazdıran Aaron Swartz, zekasının kusursuzluğunu henüz 12 yaşındayken Vikipedi'nin, veritabanını kopyalayarak kanıtlamıştı. Ancak Swartz'ın sonu, zekası kadar mükemmel olmadı...

İŞTE İNTERNETİN ÖZ EVLADININ HAZİN ÖYKÜSÜ

Aaron Swartz, 1986 yılında ABD'de dünyaya geldi. Her şeyin nedeniyle ilgilenen, öğrenme merakıyla yanıp tutuşan bir çocuktu. 3 yaşındayken tanıştığı bilgisayarla arasında sarsılmaz bir bağ kuruldu. Program yazmaya başlayan dahi çocuk, Vikipedi henüz kurulmadığında 'The Info' adlı web sitesini kurmuş ve insanların oraya bilgi eklemesini sağlamıştı.

Günün her saati yeni bir şey üretmek için uğraşan Swartz, lise yıllarında okuldan çok sıkılmaya başladı. Okulu asla sevemedi. Aaron için bilgiye ulaşmanın en doğrudan yolu bilgisayarıydı. Aaron Swartz, Harward hukuk profesörlerinden Lawrence Lessig'in Anayasa Mahkemesi'nde telif haklarına karşı olan mücadelesini ilgiyle takip ediyordu. Duruşmayı izlemek için Washington'a gitti.

2004 yılında Stanford Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitime başladı. Bir yıl sonra Y Combinator adlı bir girişim sitesinden iş teklifi aldı. 'Infogami' adlı sitelerinin yeterince kullanıcısı yoktu. Aaron zaten 'yeterince entelektüel' bulmadığı üniversite eğitimini sonlandırdı ve yardıma ihtiyacı olan bir başka site ile 'Infogami'yi birleştirdi. Steve Huffman ve Alexis Ohanian ile birlikte Reddit'i kurdu. İnsanların siyaset, teknoloji ve günlük haberleri tartıştığı devasa bir siteye dönüşen Reddit, sanat ve mizah dışında saldırgan materyaller de içeriyordu.

Dergi devi olarak bilinen Conde Nast siteyi satın almak istedi ve site satıldı. Çok para kazanmasına rağmen hayatında neredeyse hiçbir şeyi değiştirmeyen Aaron, gardrop büyüklüğünde bir odada yaşamaya başladı. Aaron için önemli olan şey internet trafiğinin akışıydı. İnsanların dikkatini neyin yönettiği üzerinde araştırmalar yapıyordu. İlham aldığı kişi 'www' nin mucidi Tim Berners-Lee oldu. Hesap sorulabilirlik sitesi 'watchdog.net' ve açık kütüphane tüm enerjisini yönelttiği kamusal bilgiye erişim projelerinin başında geliyordu. Açık kütüphane, internette her kitap için düzenlenebilir bir sayfa oluşturma fikriydi.