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Henüz 12 yaşındayken Vikipedi'nin veritabanını kopyaladı! İşte internetin öz evladı Aaron Swartz'ın ağızları açık bırakan yaşam öyküsü

07.10.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını teknolojiye ve bilime adayan genç adam Aaron Swartz, halka açık olması gerektiği tüm dosyaların erişim engelinin kalkmasını isteyen bir dahiydi. Henüz 12 yaşında, Vikipedi gibi güçlü bir sitenin veritabanını kopyalayan Aaron Swartz'ın, hem üzen hem de saygı duyulan hikayesini okuyunca derinden etkileneceksiniz!

Sınırsız merakı ve teknolojiyi en mükemmel en hale getirmek için sarf ettiği çabayla adını tarihe yazdıran Aaron Swartz, zekasının kusursuzluğunu henüz 12 yaşındayken Vikipedi'nin, veritabanını kopyalayarak kanıtlamıştı. Ancak Swartz'ın sonu, zekası kadar mükemmel olmadı...

İŞTE İNTERNETİN ÖZ EVLADININ HAZİN ÖYKÜSÜ

Aaron Swartz, 1986 yılında ABD'de dünyaya geldi. Her şeyin nedeniyle ilgilenen, öğrenme merakıyla yanıp tutuşan bir çocuktu. 3 yaşındayken tanıştığı bilgisayarla arasında sarsılmaz bir bağ kuruldu. Program yazmaya başlayan dahi çocuk, Vikipedi henüz kurulmadığında 'The Info' adlı web sitesini kurmuş ve insanların oraya bilgi eklemesini sağlamıştı.
Günün her saati yeni bir şey üretmek için uğraşan Swartz, lise yıllarında okuldan çok sıkılmaya başladı. Okulu asla sevemedi. Aaron için bilgiye ulaşmanın en doğrudan yolu bilgisayarıydı. Aaron Swartz, Harward hukuk profesörlerinden Lawrence Lessig'in Anayasa Mahkemesi'nde telif haklarına karşı olan mücadelesini ilgiyle takip ediyordu. Duruşmayı izlemek için Washington'a gitti.
2004 yılında Stanford Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitime başladı. Bir yıl sonra Y Combinator adlı bir girişim sitesinden iş teklifi aldı. 'Infogami' adlı sitelerinin yeterince kullanıcısı yoktu. Aaron zaten 'yeterince entelektüel' bulmadığı üniversite eğitimini sonlandırdı ve yardıma ihtiyacı olan bir başka site ile 'Infogami'yi birleştirdi. Steve Huffman ve Alexis Ohanian ile birlikte Reddit'i kurdu. İnsanların siyaset, teknoloji ve günlük haberleri tartıştığı devasa bir siteye dönüşen Reddit, sanat ve mizah dışında saldırgan materyaller de içeriyordu.
Dergi devi olarak bilinen Conde Nast siteyi satın almak istedi ve site satıldı. Çok para kazanmasına rağmen hayatında neredeyse hiçbir şeyi değiştirmeyen Aaron, gardrop büyüklüğünde bir odada yaşamaya başladı. Aaron için önemli olan şey internet trafiğinin akışıydı. İnsanların dikkatini neyin yönettiği üzerinde araştırmalar yapıyordu. İlham aldığı kişi 'www' nin mucidi Tim Berners-Lee oldu. Hesap sorulabilirlik sitesi 'watchdog.net' ve açık kütüphane tüm enerjisini yönelttiği kamusal bilgiye erişim projelerinin başında geliyordu. Açık kütüphane, internette her kitap için düzenlenebilir bir sayfa oluşturma fikriydi.
Gelir dağılımındaki uçurumdan rahatsız olduğu için sırf teknolojiyle yetinmedi. Kendini farklı siyasi davalara da adadı. Yenilikçi Değişim Mücadelesi Komitesi'nin kuruluşunda yer aldı. Kamusal alana kamusal erişim getirme konusunda verdiği mücadele başını belaya soktu. Bilimsel makale veritabanı JSTOR'dan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün hesabını kullanarak 4 milyonu aşkın belgeyi 'çalmak' ve halka ücretsiz açmakla suçlandı. Hakkında çıkan tutuklama kararından sonra kefaletle serbest bırakıldı ve siyasi faaliyetlerine devam etti.
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Anahtar Kelimeler:
internet
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