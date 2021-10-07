Henüz 12 yaşındayken Wikipedia'nın veritabanını kopyaladı! İşte internetin öz evladı Aaron Swartz'ın ağızları açık bırakan yaşam öyküsü

Sınırsız merakı ve teknolojiyi en mükemmel en hale getirmek için sarf ettiği çabayla adını tarihe yazdıran Aaron Swartz, zekasının kusursuzluğunu henüz 12 yaşındayken Wikipedia'nın, veritabanını kopyalayarak kanıtlamıştı. Ancak Swartz'ın sonu, zekası kadar mükemmel olmadı...

İŞTE İNTERNETİN ÖZ EVLADININ HAZİN ÖYKÜSÜ

Aaron Swartz, 1986 yılında ABD'de dünyaya geldi. Her şeyin nedeniyle ilgilenen, öğrenme merakıyla yanıp tutuşan bir çocuktu. 3 yaşındayken tanıştığı bilgisayarla arasında sarsılmaz bir bağ kuruldu. Program yazmaya başlayan dahi çocuk, Wikipedia henüz kurulmadığında 'The Info' adlı web sitesini kurmuş ve insanların oraya bilgi eklemesini sağlamıştı.

Günün her saati yeni bir şey üretmek için uğraşan Swartz, lise yıllarında okuldan çok sıkılmaya başladı. Okulu asla sevemedi. Aaron için bilgiye ulaşmanın en doğrudan yolu bilgisayarıydı. Aaron Swartz, Harward hukuk profesörlerinden Lawrence Lessig'in Anayasa Mahkemesi'nde telif haklarına karşı olan mücadelesini ilgiyle takip ediyordu. Duruşmayı izlemek için Washington'a gitti.

2004 yılında Stanford Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okumaya başlayan genç adam, henüz üniversiteye başlayalı 1 yıl olmuştu ki büyük bir girişim sitesinden iş teklifi aldı. Aaron, o dönem çok fazla kullanıcısı olmayan 'Infogami' sitesine yardım edebilmek için üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Ardından, iki arkadaşıyla birlikte Reddit'i kurdu. Reddit çok kısa sürede, büyük bir siteye dönüştü.

Aaron, Conde Nast dergisine Reddit'i sattı. Aaron, bir anda çok zengin bir adam olmuştu. Ona rağmen küçücük bir odada yaşamaya devam ediyordu. Aaron'un kendini odakladığı tek şey, internetti.