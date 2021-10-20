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  4. Henüz 4 yaşında satranç devleriyle yarışıyor!

Henüz 4 yaşında satranç devleriyle yarışıyor!

20.10.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 4 yaşındayken Rusya'da yayınlanan 'Herkesten İyi' programıyla milyonlarca kişi tarafından Rus çocuk Mikhail Osipov, satranç konusundaki kabiliyetiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

4 yaşında katıldığı bir programda izleyicinin sevgisini kazanan minik Mikhail, satrançtaki hünerleriyle tüm Rusya'nın ilgi odağı olmuştu.

ZEKASIYLA BÜYÜLÜYOR

Rus çocuk Mikhail Osipov, Moskova'da düzenlenen satranç turnuvalarında, satrançın önemli isimleriyle karşı karşıya geliyor.
Geçmişte dünyaca ünlü satranç ustası Yevgeniy Vasyukov'a karşı oynayan küçük çocuk, mücadeleyi kazanamamıştı ancak Vasyukov, dahi çocuğun kesinlikle güçlü bir rakip olduğunu belirtmişti.
Mikhail Osipov, daha önce Dünya Şampiyonu Anatoliy Karpov ve Dünya Şampiyonluğu maçı yapan Sergey Karyakin’e karşı da oynamıştı.
Osipov, satraçtaki hamlelerinde, deneyimli rakiplerinin aksine uzun bir süre düşünüyor.
Küçük çocuğun karar vermesi bazen 10 dakikayı buluyor ancak rakipleri, Osipov'un gerçekten bu konuda üstün bir yeteneği olduğunu dile getiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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