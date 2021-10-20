Henüz 4 yaşında satranç devleriyle yarışıyor!

4 yaşında katıldığı bir programda izleyicinin sevgisini kazanan minik Mikhail, satrançtaki hünerleriyle tüm Rusya'nın ilgi odağı olmuştu.

ZEKASIYLA BÜYÜLÜYOR

Rus çocuk Mikhail Osipov, Moskova'da düzenlenen satranç turnuvalarında, satrançın önemli isimleriyle karşı karşıya geliyor.

Geçmişte dünyaca ünlü satranç ustası Yevgeniy Vasyukov'a karşı oynayan küçük çocuk, mücadeleyi kazanamamıştı ancak Vasyukov, dahi çocuğun kesinlikle güçlü bir rakip olduğunu belirtmişti.

Mikhail Osipov, daha önce Dünya Şampiyonu Anatoliy Karpov ve Dünya Şampiyonluğu maçı yapan Sergey Karyakin’e karşı da oynamıştı.

Osipov, satraçtaki hamlelerinde, deneyimli rakiplerinin aksine uzun bir süre düşünüyor.