Hepsi Yassı Höyük'te çukurda bulundu: Elit kesimi simgeleyen "çok nadir" bulgular! 2 bin 800 yıllık sarımsak bile var

Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te binlerce yıllık tarihe ışık tutan kazı çalışmaları sürüyor. Son olarak M.Ö. 6 bin ile M.S. 275 yılları arasında kesintisiz süren 9 farklı tabaka tespit edildi. Tabakalardan çıkarılan bulguların yanı sıra mimari özellikler de Yassı Höyük'ün yerel bir yönetime ait idari merkez olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Afşin ilçesi Tanır Mahallesi'ndeki höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve katkılarıyla 2021'den bu yana Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Baştürk başkanlığında kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Çalışmalarda, milattan önce 6 bin ile milattan sonra 275 yılları arasında kesintisiz süren 9 farklı tabakanın varlığı tespit edildi.
Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bulunan karbonlaşmış nohut, kayısı çekirdeği, buğday, üzüm ve sarımsak taneleri gibi bulgular ise bölgenin tarım açısından zenginliğini ortaya koyuyor.
Kazı Başkanı Elif Baştürk, AA muhabirine, buldukları karbonlaşmış tarım ürünlerinin, bölgenin tarımsal potansiyeli ve çeşitliliğinin ne kadar eskiye dayandığını gösterdiğini söyledi.
Höyükte, Geç Demir Çağ ve literatürde "Akhaemenid (Pers İmparatorluğu) dönemi" olarak adlandırılan yapılarla bağlantılı buluntulara rastladıklarını anlatan Baştürk şöyle konuştu: