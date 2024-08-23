Hepsi Yassı Höyük'te çukurda bulundu: Elit kesimi simgeleyen "çok nadir" bulgular! 2 bin 800 yıllık sarımsak bile var

Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te binlerce yıllık tarihe ışık tutan kazı çalışmaları sürüyor. Son olarak M.Ö. 6 bin ile M.S. 275 yılları arasında kesintisiz süren 9 farklı tabaka tespit edildi. Tabakalardan çıkarılan bulguların yanı sıra mimari özellikler de Yassı Höyük'ün yerel bir yönetime ait idari merkez olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır