Her an yeni bir savaş korkusu! Peş peşe yaşanan krizlerin ardından akıllarda o soru var: Hangi ordu, ne kadar güçlü?

Önce Rusya-Ukrayna, ardından Sırbistan-Kosova, son olarak Çin ile ABD arasında Tayvan krizi! İnsanlık 2022'yi her an patlak verebilecek yeni savaşların korkusuyla geçiriyor. Üçüncü Dünya Savaşı söylemlerinin dillerden düşmediği ve iddiaları pekiştirecek gelişmelerin ardı ardına yaşandığı günümüzde en çok merak edilen soruların başında ülkelerin ellerinde bulundurduğu askeri güçler geliyor. Hangi ülkenin elinde ne tür silahlar var, savunma bütçeleri ne kadar? Tanklar, savaş uçakları ve çok daha fazlasıyla büyük yatırımların yapıldığı orduların güçleri Global Firepower'ın 2022 raporuna göre şu şekilde...

Hangi ülkenin ordusu ne kadar güçlü? İşte çarpıcı rakamlarla o liste!

ABD Savunma bütçesi: 770 milyar dolar - Toplam askeri personel: 1 milyon 832 bin - Toplam hava gücü: 13 bin 247 - Savaş uçağı: 1957 - Muharebe tankı: 6 bin 612 - Donanma gücü: 484

RUSYA Savunma bütçesi: 154 milyar dolar - Toplam askeri personel: 1 milyon 350 bin - Toplam hava gücü: 4 bin 173 - Savaş uçağı: 772 - Muharebe tankı: 12 bin 420 - Donanma gücü: 605

ÇİN Savunma bütçesi: 230 milyar dolar - Toplam askeri personel: 1 milyon 397 bin - Toplam hava gücü: 3 bin 285 - Savaş uçağı: 1200 - Muharebe tankı: 5 bin 250 - Donanma gücü: 777

HİNDİSTAN Savunma bütçesi: 49 milyar dolar - Toplam askeri personel: 5 milyon 132 bin - Toplam hava gücü: 2 bin 182 - Savaş uçağı: 565 - Muharebe tankı: 4 bin 614 - Donanma gücü: 295