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Her an yeni bir savaş korkusu! Peş peşe yaşanan krizlerin ardından akıllarda o soru var: Hangi ordu, ne kadar güçlü?

03.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya bu yıl şubat ayının sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle büyük bir şok geçirirken yeryüzünün çeşitli bölgelerinde yaşanan gerilimler de bitmek bilmedi. Geçtiğimiz günlerde Kosova - Sırbistan sınırında yükselen tansiyonun ardından dün de ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan Ziyareti ABD ile Çin arasında krize neden oldu. Peki her an yeni bir savaş korkusuyla diken üstünde olan dünyada ülkelerin orduları hangi güçlere sahip? İşte dünyanın en güçlü orduları...

Önce Rusya-Ukrayna, ardından Sırbistan-Kosova, son olarak Çin ile ABD arasında Tayvan krizi! İnsanlık 2022'yi her an patlak verebilecek yeni savaşların korkusuyla geçiriyor. Üçüncü Dünya Savaşı söylemlerinin dillerden düşmediği ve iddiaları pekiştirecek gelişmelerin ardı ardına yaşandığı günümüzde en çok merak edilen soruların başında ülkelerin ellerinde bulundurduğu askeri güçler geliyor. Hangi ülkenin elinde ne tür silahlar var, savunma bütçeleri ne kadar? Tanklar, savaş uçakları ve çok daha fazlasıyla büyük yatırımların yapıldığı orduların güçleri Global Firepower'ın 2022 raporuna göre şu şekilde...

Hangi ülkenin ordusu ne kadar güçlü? İşte çarpıcı rakamlarla o liste!

ABD

ABD
Savunma bütçesi: 770 milyar dolar - Toplam askeri personel: 1 milyon 832 bin - Toplam hava gücü: 13 bin 247 - Savaş uçağı: 1957 - Muharebe tankı: 6 bin 612 - Donanma gücü: 484

RUSYA

RUSYA
Savunma bütçesi: 154 milyar dolar - Toplam askeri personel: 1 milyon 350 bin - Toplam hava gücü: 4 bin 173 - Savaş uçağı: 772 - Muharebe tankı: 12 bin 420 - Donanma gücü: 605

ÇİN

ÇİN
Savunma bütçesi: 230 milyar dolar - Toplam askeri personel: 1 milyon 397 bin - Toplam hava gücü: 3 bin 285 - Savaş uçağı: 1200 - Muharebe tankı: 5 bin 250 - Donanma gücü: 777

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN
Savunma bütçesi: 49 milyar dolar - Toplam askeri personel: 5 milyon 132 bin - Toplam hava gücü: 2 bin 182 - Savaş uçağı: 565 - Muharebe tankı: 4 bin 614 - Donanma gücü: 295

JAPONYA

JAPONYA
Savunma bütçesi: 47 milyar dolar - Toplam askeri personel: 309 bin - Toplam hava gücü: 1449 - Savaş uçağı: 217 - Muharebe tankı: 1004 - Donanma gücü: 155
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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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