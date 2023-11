Her cumartesi o şehre gelip... Kamera olmayan sokakları tespit etmişler! Ekiplerden suçüstü

Her Cumartesi İstanbul ile Aydın’dan otobüsle Bursa’ya gelen M.Ç. (21), B.E. (30), G.E. (32), İ.K. (28) ve A.S. (47) güvenlik kameralarının olmadığı sokakları tespit edip keşif yaptılar. Güvenlik kameralarının olmadığı sokakları tespit eden şüpheliler farklı adreslere girerek tespih, lap top, bıçak çaldılar.