HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her cumartesi o şehre gelip... Kamera olmayan sokakları tespit etmişler! Ekiplerden suçüstü

Her cumartesi o şehre gelip... Kamera olmayan sokakları tespit etmişler! Ekiplerden suçüstü

30.11.2023 11:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Aydın’dan Cumartesi günleri Bursa’ya gelerek 12 farklı hırsızlık olayına karışan Cumartesi Çetesi suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı. Şahısların kentteki kamera olmayan sokakları tespit edip keşif yaptığı öğrenildi.

Her Cumartesi İstanbul ile Aydın’dan otobüsle Bursa’ya gelen M.Ç. (21), B.E. (30), G.E. (32), İ.K. (28) ve A.S. (47) güvenlik kameralarının olmadığı sokakları tespit edip keşif yaptılar. Güvenlik kameralarının olmadığı sokakları tespit eden şüpheliler farklı adreslere girerek tespih, lap top, bıçak çaldılar.

Keşfet

HER CUMARTESİ SOYGUN İÇİN BURSA'YA GELMİŞLER

İhbarlar üzerine düğmeye basan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin geçtikleri sokakların güvenlik kamerasını didik didik inceledi. Kimliklerini tespit eden Bursa Polisi, savcılık kararıyla 4 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Şüphelilerden B.E., G.E., İ.K. ve A.S., cumartesi günü İstanbul’da buluşup bir otomobille Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldiği tespit eden ekipler, Orhangazi ilçesinde yapılan operasyonla şüphelileri suçüstü yakaladı. M.Ç. ise Aydın’da yakalanarak Bursa’ya getirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.E., G.E., İ.K. ve M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A.S’nin ise Orhangazi ilçesindeki suçüstü hırsızlık olayıyla ilgili mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. (İHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa soygun
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İşte filmin koptuğu o ev: 'O kızın zaten annesiyle uğraşmaktan başka işi yoktu'

İşte filmin koptuğu o ev: 'O kızın zaten annesiyle uğraşmaktan başka işi yoktu'

Kocasını av tüfeğiyle öldürmüştü! "Evlerine götürüp tecavüz etti"

Kocasını av tüfeğiyle öldürmüştü! "Evlerine götürüp tecavüz etti"

Normalden 200 kat fazla kurşun çıkmıştı... Elma pürelerindeki ölümcül tehlike için yasa yolda! Türkiye'yi de kapsayabilir

Normalden 200 kat fazla kurşun çıkmıştı... Elma pürelerindeki ölümcül tehlike için yasa yolda! Türkiye'yi de kapsayabilir

Bu belirtiler varsa aman dikkat! Uzman isimden ezber bozan uyarı

Bu belirtiler varsa aman dikkat! Uzman isimden ezber bozan uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.