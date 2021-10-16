Her dediği çıkan astrolog Kassandra'dan korkutan İstanbul kehaneti!

Ünlülerin astroloğu olarak tanınan ve hakkında bugüne dek pek fazla bilgiye ulaşılamayan astrolog Kassandra'nın Türkiye kehanetleri tüyler ürpertti.

Kassandra, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin susuzluk sorunuyla boğuşmak zorunda kalacağını belirtti.

Kassandra, gökyüzünde patlayacak olan bir bomba gördüğünü ve bunun kuvvetli yağışlara işaret olduğunu belirterek, bazı bölgelerde sel felaketi sinyali verdi.