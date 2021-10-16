Her dediği çıkan astrolog Kassandra'dan korkutan İstanbul kehaneti!

Ünlülerin astroloğu olarak tanınan ve hakkında bugüne dek pek fazla bilgiye ulaşılamayan astrolog Kassandra'nın Türkiye kehanetleri tüyler ürpertti.
İŞTE ASTROLOG KASSANDRA'NIN KEHANETLERİ:
Kassandra, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin susuzluk sorunuyla boğuşmak zorunda kalacağını belirtti.
Kassandra, gökyüzünde patlayacak olan bir bomba gördüğünü ve bunun kuvvetli yağışlara işaret olduğunu belirterek, bazı bölgelerde sel felaketi sinyali verdi.
Ünlü astrolog, bu yağışların büyük şehirlerde toprağı ıslatıp barajları doldurmayacağını dile getirdi.
Büyük çapta depremlerin Türkiye'yi beklediğini dile getiren Kassandra, deprem korkusunun herkesi esir alacağını söyledi.
Ayrıca ilerleyen yıllarda, koronavirüs benzeri salgın hastalıkların, yeni türleriyle mücadele etmek zorunda kalınabilir.
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