Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer hastalığını yavaşlatır! Cevizin faydaları, cevizin sporcular için önemi!

Sağlıklı yağlardan biri var ki içeriği zengin ve sağlığımıza oldukça faydalı, ulaşılabilirliği yüksek, hayatımızın her döneminde ihtiyaç duyduğumuz ve sporcu beslenmesinde de önemli yer kaplayan, muhakkak diyete dahil etmemiz gereken bir besin. Ceviz!

CEVİZİN FAYDALARI

Ceviz; bitkisel omega-3 yağ asitleri yani ALA (alfa linolenik asit) ve fitokimyasallar, antioksidan polifenoller ve liften oldukça zengindir. ALA eksikliği vücutta kronik hastalıklar başta olmak üzere birçok rahatsızlığa sebep olmaktadır. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.



Diğer meyve ve sebzelere kıyasla ceviz yaklaşık iki katı fenol konsantrasyonu içerir ve polifenollerin büyük çoğunluğu antioksidan olduğundan en yüksek antioksidan konsantrasyonlarından birine sahiptir. Antioksidanlar kalp hastalıkları ve kanserden korunmada güçlü bir rol oynamaktadır. 2017 yılında Journal of Nutritional Biochemistry’de yayınlanan bir makaleye göre ceviz tüketimi kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltma gibi sağlığa olumlu faydaları bulunmaktadır. Ayrıca farelerde tümör büyüme hızını yavaşlattığını ve yaşlanma sırasında beyin sağlığının korunması ile ilişkilidir.

ALZHEIMER HASTALIĞINI YAVAŞLATIYOR Kaliforniya’da yapılan bir araştırmaya göre, her gün bir avuç ceviz yemenin, bilişsel sağlığı güçlendireceği; ayrıca Alzheimer hastalığının ilerlemesinin yavaşlatılması veya önlenmesi üzerinde faydalı etkileri olacağı belirtilmiştir.

Yine son zamanlarda popüleritesi artan, özellikle kalp hastalıkları ve non alkolik karaciğer yağlanması gibi hastalıklarda önerilen Akdeniz tipi diyet modelinde de ceviz değeri ile yer edinmiştir. Kötü kolesterolün ve apolipoprotein-b değerlerinin (kalp hastalıkları risk faktörleri) anlamlı derecede azalmasına yardımcı olmaktadır. Belirtmekte fayda var American Medical Association’da yayınlanan dünya çapında gerçekleştirilen en büyük çalışmalardan biri olan PREDIMED çalışmasında Akdeniz diyetini uygulamanın kalp-damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığı teyit edilmiştir.

