Her gün bir skandal! Esra Ezmeci'de yüz kızartan anlar: Kocası karısını suçladı: Çocuklar öz abisinden...

Müge Anlı, Esra Erol, Esra Ezmeci ve dahası... Gündüz kuşağında ne olay ne de skandal bitiyor. Programlarda yaşanan skandallar sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yüz kızartan iddialar dikkat çekti. Boşanmak için Esra Ezmeci'ye gelen Birol, stüdyoda eşi Sibel ile yüzleşti. Çocukların babasının kendisi olmadığını iddia eden Birol "Çocuklar öz abisinden" iddiasında bulundu.

Olaylar bununla da kalmadı... İşte yüz kızartan iddialar: