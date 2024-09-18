Her gün bir skandal! Esra Ezmeci'de yüz kızartan anlar: Kocası karısını suçladı: Çocuklar öz abisinden...

Müge Anlı, Esra Erol, Esra Ezmeci ve dahası... Gündüz kuşağında ne olay ne de skandal bitiyor. Programlarda yaşanan skandallar sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor.
Son olarak Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yüz kızartan iddialar dikkat çekti. Boşanmak için Esra Ezmeci'ye gelen Birol, stüdyoda eşi Sibel ile yüzleşti. Çocukların babasının kendisi olmadığını iddia eden Birol "Çocuklar öz abisinden" iddiasında bulundu.
Olaylar bununla da kalmadı... İşte yüz kızartan iddialar:
Esra Ezmeci tekrar tekrar "Sence çocuğun babası kim?" deyince Birol "Bilmiyorum DNA testi istiyorum" dedi. Sunucu o anlarda "Allah Allah" diyerek sinirlendi.
Sibel ise itiraz ederek "DNA testi yaptıracağım seni de cezaevine sokacağım. Allah'ından bul" dedi. Bilal ise ısrarla çocukların babasını sordu.
Sibel ise abisinin stüdyoda olduğunu söyleyerek yayına alınmasını istedi. Esra Ezmeci durumu anlamayarak çocukların babası olduğu iddia edilen dayıyı da yayına aldı ve "Bunları konuşmak gerçekten utanç verici" dedi.
Sibel'in abisi Aydın ise "Ben hiçbir şey demiyorum bu iddialara çok büyük bir iddia. Ben şok içindeyim. DNA testine de hazırım benden çıkmazsa ne yapacaksın?" ifadelerini kullandı.
Bilal ise "Şüpheleniyorum istersen dava aç! Sen 25 milyar için kendi kardeşini sattın?" diyerek şoke etti. Yayında küfürler edilirken konuşmalar sessize alındı. Aydın ise ayağa kalkarak Bilal'in üstüne yürüdü.