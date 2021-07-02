Her gün daha fazla insan geliyor! Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Alişir Şahin, 1 Temmuz itibariyle akın akın turistlerin Bodrum’a geldiğini ifade ederek, “Yeni normalleşme süreciyle birlikte insanlar Bodrum’a gelmeye başladı. Özellikle trafik çok fazla yoğun oluyor. Adım adım ilerleniyoruz trafikte bunun için Bodrum’a gelecek olan yerli turistler özellikle havayollarını ya da otobüsleri kullansınlar. Stresten kaçan turistler trafikte büyük bir stres yaşıyor. Yetkililer bir an önce umarım buna bir çözüm bulur. 1 Temmuz’dan itibaren ise trafik iyice yoğunlaştı, sahiller doldu oteller dolmaya başladı” dedi.