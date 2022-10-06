Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Yumurtanın sağlık için olan faydaları saymakla bitmiyor. Süper gıda olarak nitelendirilen besinlerden biri olan yumurta, proteinler, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere besinler açısından son derece zengindir. Peki, her gün yumurta yerseniz ne olur? İşte cevabı...

HER GÜN YUMURTA YERSENİZ NE OLUR?

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR Yumurtanın protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlar. Yumurta aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı kalori miktarını sağlar. Tüm bu özellikleri kilo vermeyi kolaylaştırır.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR Diyetinize bol miktarda yumurta ekleyerek yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilirsiniz. Amino asitler hücrelerimizi yeniler ve bize en çok hayal ettiğimiz gençlik ışıltısını verir.

DAHA GÜÇLÜ KASLAR VE KEMİKLER Annemizin çocukken yemeğimizi yerken her zaman söylediği gibi, protein, bizi büyük ve güçlü yapan yapısal ve işlevsel hücreler ve dokular üreterek vücudumuzda büyük bir rol oynar. Neyse ki, yumurtaların her biri yaklaşık altı gram protein içerir, bu da kas kütlemizi güçlendirebilir ve kemiklerimizin genel sağlığını iyileştirebilir.

ANEMİ RİSKİNİ AZALTIR Folik asit açısından zengin olan yumurta vücuttaki kırmızı kan üretimini artırabilir. Bu durum da genel olarak anemi riskini azaltır.