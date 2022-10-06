Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Yumurtanın sağlık için olan faydaları saymakla bitmiyor. Süper gıda olarak nitelendirilen besinlerden biri olan yumurta, proteinler, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere besinler açısından son derece zengindir. Peki, her gün yumurta yerseniz ne olur? İşte cevabı...
HER GÜN YUMURTA YERSENİZ NE OLUR?
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Yumurtanın protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlar. Yumurta aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı kalori miktarını sağlar. Tüm bu özellikleri kilo vermeyi kolaylaştırır.
CİLDİ GENÇLEŞTİRİR
Diyetinize bol miktarda yumurta ekleyerek yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilirsiniz. Amino asitler hücrelerimizi yeniler ve bize en çok hayal ettiğimiz gençlik ışıltısını verir.
DAHA GÜÇLÜ KASLAR VE KEMİKLER
Annemizin çocukken yemeğimizi yerken her zaman söylediği gibi, protein, bizi büyük ve güçlü yapan yapısal ve işlevsel hücreler ve dokular üreterek vücudumuzda büyük bir rol oynar. Neyse ki, yumurtaların her biri yaklaşık altı gram protein içerir, bu da kas kütlemizi güçlendirebilir ve kemiklerimizin genel sağlığını iyileştirebilir.
ANEMİ RİSKİNİ AZALTIR
Folik asit açısından zengin olan yumurta vücuttaki kırmızı kan üretimini artırabilir. Bu durum da genel olarak anemi riskini azaltır.
UZUN SÜRE TOK TUTAR
Kalorileri azaltmaya çalışmak, her zaman açmışsınız gibi görünebilir, bu da daha sağlıklı beslenmenize bağlı kalmanızı zorlaştırır. Bununla birlikte, öğünlerinizin çoğuna yumurta koyduğunuzda, protein ve yağın harika kombinasyonu, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu, artık atıştırmalıklara ulaşmanıza gerek olmadığı anlamına gelir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.
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