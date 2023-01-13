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Her kadının bilmesi gerekiyor: Günlük problemleri çözen basit tüyolar! Çilek bacaktan kara

13.01.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her kadın vücudunun ve yüzünün pürüzsüz olmasını istese bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Cilt kararmaları, çilek bacak, kabaran saçlar ve istenmeyen tüylerden kurtulmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Bu problemleri gidermek için her kadının bilmesi gereken çok kolay güzellik ipuçları bulunuyor.

Zaman geçse de kadınların güzelliğe olan bakış açısı değişmiyor. Kadınlar eski zamanlardan beri ciltlerini, saçlarını daha ışıltılı ve sağlıklı göstermenin yollarını arıyor. Günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözmek için işe yaramayan bakım malzemelerine tonlarca para vermenize gerek yok. Evde bulunan malzemelerle hayal ettiğiniz görünüme ulaşabilirsiniz.

TÜM PROBLEMLERİ ÇÖZEN 6 GÜZELLİK TÜYOSU

BIYIK GÖRÜNÜMÜ

BIYIK GÖRÜNÜMÜ
Bıyıklarınızı hidrojen peroksit ile ağartabilirsiniz. Ucuzdur ve beyazlatıcı kremlere harika bir alternatiftir. En güvenli doğal dezenfektanlardan biri olarak kabul edilir. Bununla birlikte, hile yalnızca açık renkli ve seyrek saçlı kişilerde işe yarayacaktır, bu nedenle esmerler bunun yerine ağda yapmak isteyebilir.

KARARMIŞ KOLTUK ALTLARI

KARARMIŞ KOLTUK ALTLARI
Koltuk altlarınızı tekrar parlatmanın birçok yolu var. Koltuk altlarınıza ince bir dilim patates veya salatalık sürün. Ayrıca biraz limon da sürebilirsiniz. 10 dakika bekletin ve sonra durulayın. Alternatif olarak, 2 yemek kaşığı kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı su kullanın. İyice karıştırın, koltuk altlarınıza uygulayın, bir dakika masaj yapın ve 30 dakika bekletin, sonra yıkayın. Bunu haftada birkaç kez tekrarlayın.

BÜYÜK GÖZENEKLER

BÜYÜK GÖZENEKLER
Konu geniş gözenekleri sıkılaştırmak ve küçültmek olduğunda kil maskeleri çok etkilidir. Daha iyi bir sonuç için biraz gül suyu veya süt ekleyin. Yüz buharını evde de deneyebilirsiniz . Biraz su kaynatın, başınıza bir havlu koyun ve yüzünüzü 3 dakika buharlayın. Başka bir numara da esmer şeker ve biraz limon suyundan kalın bir karışım yapmaktır. Yüzünüze uygulayın, hafifçe masaj yapın, ardından durulayın. Haftada 2-3 kez tekrarlayın.

JİLET DARBELERİ

JİLET DARBELERİ
Jilet darbelerini görür görmez üzerine soğuk su püskürtün. Gözenekler küçülecek ve bir süre sonra tümsekler kaybolacaktır. Ayrıca, sıklıkla tahrişe neden olan batık tüyleri mutlaka alın ve şişliklerin iyileşmesi için bir süre tıraş olmaktan uzak durun. Ayrıca bir aloe vera jeline de yatırım yapabilirsiniz. Son olarak, daha iyi tıraş için tıraş kremi kullanın ve bıçakları keskin tutun.

UÇAN SAÇ

UÇAN SAÇ
Aşırı kuru saçlar her yönden dışarı çıkma eğilimindedir. Saç kremi ile nemlendirin ve saçınızı düzelterek veya saç kremi kullanarak kırık uçlarınızı düzeltin. Beklemek bir seçenek değilse, o sinir bozucu uçuşan tüyleri anında evcilleştirmek için bir kaş jeli kullanın. Baskı uygulamadan üzerlerine hafifçe fırçalayın. Aksi halde saçınızı yağlandırırsınız.
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