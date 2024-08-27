'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kazaya karıştı! Saniye saniye kaydetti

Tüyler ürperten olay, 25 Ağustos Pazar günü Karasu ilçesi Subatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Vefat eden ağabeyinin defin işlemleri için Karasu'ya giden Aziz Tetik ilginç bir kazaya karıştı. Cenaze arabasının arkasında ilerlediği esnada ölümden bahseden ve ‘İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' ifadelerini kullanan Tetik kontrolündeki 41 YT 852 plakalı otomobil, aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı.

Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ö.Y. ile yolcu olarak bulunan E.Y. (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.