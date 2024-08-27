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  4. 'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kazaya karıştı! Saniye saniye kaydetti

'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kazaya karıştı! Saniye saniye kaydetti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.08.2024 13:55
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde vefat eden ağabeyinin cenaze arabasının arkasında ilerleyen otomobil sürücüsü Aziz Tetik, ‘Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' dediği esnada aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı. Sürücünün ölüm üzerine konuştuğu esnada meydana gelen korkunç kaza anı ise eşi tarafından saniye saniye kaydedildi. Tüyler ürperten kaza sonrası konuşan Tetik, " O anı bir daha yaşamak istemiyorum" dedi.

Tüyler ürperten olay, 25 Ağustos Pazar günü Karasu ilçesi Subatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Vefat eden ağabeyinin defin işlemleri için Karasu'ya giden Aziz Tetik ilginç bir kazaya karıştı. Cenaze arabasının arkasında ilerlediği esnada ölümden bahseden ve ‘İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' ifadelerini kullanan Tetik kontrolündeki 41 YT 852 plakalı otomobil, aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı.

Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ö.Y. ile yolcu olarak bulunan E.Y. (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Adeta tüyler ürperten kaza anı ise Aziz Tetik'in eşi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Cenaze aracının ardında ilerleyen otomobilin motosiklet ile çarpıştığı anlar ve araç içerisinde yaşanan panik görüntülere yansıdı.

Öte yandan, kaza esnasında yol kenarında park halinde bulunan minibüsün sürücüsünün de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

"ARACIN ORADA OLMASI HER İKİ TARAFIN DA GÖRÜNTÜSÜNÜ ENGELLİYOR"

"ARACIN ORADA OLMASI HER İKİ TARAFIN DA GÖRÜNTÜSÜNÜ ENGELLİYOR"

Ölen ağabeyinin cenaze aracını takip ederken ölümden bahsettiği anda motosiklet ile çarpışan Aziz Tetik, “Ağabeyimin cenazesini Karasu'da defnedecektik. Subatağı köyünün içerisinde ilerlediğimiz esnada yol kenarında bir araç park etmişti. Aracın orada olması her iki tarafında görüntüsünü engelliyor.

Ben güzergahımda ilerlemekteyken karşı taraftan gelen motosikletli bir anda karşıma çıktı ve ben ne olduğunu anlayamadan arabamın altına girdiler. Motosiklette biraz hızlı geliyordu kamera kaydında da zaten belli.” dedi.

"SÖZÜM BİTTİĞİ AN KARŞIMA ÇIKTI O MOTOSİKLET"

"SÖZÜM BİTTİĞİ AN KARŞIMA ÇIKTI O MOTOSİKLET"

Ölümden bahsettiği anda kazaya karıştığını anlatan Tetik, “Cenaze aracında ağabeyim vardı ve onun bizde çok emekleri var o esnada eşim bir anı kalsın diye cenaze aracını cep telefonu ile kaydetmeye başladı.

Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
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