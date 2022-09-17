Her şey 23 yıl önce başladı! Kimliğini kaybetti, başına gelmeyen kalmadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde nüfus bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte kimlikle üzerine kredi çekilen, şirket kurulan ve çok sayıda telefon hattı alınan 61 yaşındaki Eyüp Karahan'ın maaşına, borçları nedeniyle haciz konuldu. İşte talihsiz adamın başına gelenler...

23 YIL ÖNCE KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Alaplı'da ailesiyle beraber emekli hayatını sürdüren Eyüp Karahan (61), iddiaya göre, 23 yıl önce İstanbul'a seyahat ederken uyuduğu sırada cüzdanını çaldırdı.

Kimliğinin kaybolduğunu fark eden Karahan, daha sonrasında yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. Bir müddet sonra yeni bir işe giren Karahan'a, maaş almak için hesap açtırmaya gittiği bankadaki yetkililer, kendi adına hesap bulunduğunu bildirdi. Ne olduğunu şaşıran Karahan, kendi adına bankadan kredi çekildiğini öğrendi.

O gün Alaplı’ya dönerek hızlı bir şekilde adli mercilere giderek işlemleri başlatan Eyüp Karahan, bankalara ve resmi kuruluşlara konuyla ilgili dilekçeler vererek önlem almaya çalıştı.

O gün bugündür bankalardan kendisine borç olup olmadığına dair tebligat gelmediğini belirten Eyüp Karahan, 23 yıl geçmesine rağmen bazı avukatlar ve firmalar tarafından borcu olduğuna yönelik arandığını söyledi.