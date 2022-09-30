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  4. Her şey bir ay önceden başlıyor! Kalp krizinde bu belirtilerin önemsiz görülmesi risk taşıyor

Her şey bir ay önceden başlıyor! Kalp krizinde bu belirtilerin önemsiz görülmesi risk taşıyor

30.09.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl kalp krizi ve kalp hastalıkları nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar kalp krizinin belirtileri hakkında bilinçli olmanızın hayatınızı kurtaracağını savunuyor. Günlük hayatta yaşadığımız ve önemsiz gördüğümüz rahatsızlıklar kalp krizi belirtileri olabilir.

Kalp krizi en çok ölüme neden olan hastalık olarak biliniyor. Değişen yaşam koşulları kalp krizi görülme oranının artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2030 yılı geldiğinde kalp damar hastalıklarına bağlı olarak her sene 23,6 milyon insanın yaşamını kaybedeceğini öngörüyor. Kalp krizinin en sık karşılaşılan belirtisi göğüs ağrısı- sıkışması olarak bilinse de bu hastalık kişiye bağlı olarak bir ay önceden belirti göstermeye başlıyor. Üstelik gösterdiği belirtiler en sık yaşanan rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Bu belirtilerin uzun sürmesi ve yaşamınızı etkilemesi durumunda mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

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  • Sigaradan uzak durulmalıdır.
  • Düzenli, özellikle kalp hastalığına uygun egzersizler yapılmalıdır. Hareketsiz bir yaşam tarzı sürdüren 50 yaşın üzerindeki kişiler bir egzersiz programına başlamadan önce bir doktora danışmalıdır.
  • Kan basıncı ve kolesterol takibi için düzenli olarak doktora görünülmelidir.
  • Kilo kontrolü sağlanmalıdır.
  • Yağ, kolesterol ve tuz oranı düşük bir diyet yapılmalıdır. (Fındık, avokado, zeytin ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ seçenekleri tercih edilmelidir.
  • Bol sebze, meyve ve kepekli yiyecekler tüketilmelidir.
  • Tansiyonun yükselmesine yol açan tuz günde sadece 5-6 gr’la sınırlandırılmalıdır.
  • Deniz ürünleri-balık, baklagiller (fasulye ve mercimek gibi), kabuklu yemişler gibi çeşitli sağlıklı protein kaynakları tüketilmelidir. Kırmızı et tüketiminde etin yağsız olmasına dikkat edilmeli kırmızı et tüketimi haftada 1- 3 kez ile sınırlandırılmalıdır.
  • Diyabet takibi ve düzenli kan şekeri kontrolü yapılmalıdır.
  • Stresten uzak durulmalıdır.
  • Alkolde uzak durulmalı ya da tüketimi sınırlandırılmalıdır.

KALP KRİZİNİN BİR AY ÖNCEDEN GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

HALSİZLİK

HALSİZLİK
Son 1 ay veya daha erken dönemde, açıklanamayan sürekli halsizlik hali yaklaşmakta olan kalp krizine işaret eden başlıca belirtilerden biridir. Kadınlar bu tip belirtileri erkeklerden daha fazla gösterir. Özellikle depresyonda olmadığınıza eminseniz ve başka bir kronik sağlık problemiz yoksa, kalbiniz ilk işaret fişeğini halsizlik ile ateşlemiş olabilir.

KARIN AĞRISI

KARIN AĞRISI
Karın ağrısı, mide bulantısı, şişkinlik hissi veya göğüs orta bölgede ekşime-yanma hissi kalp krizi öncesinde ve anında görülen en yaygın belirtilerdendir. Bu belirti kadın ve erkekte aynı oranda görülür. Kalp krizi öncesi karın ağrısı episodik bir yapıya sahiptir yani kısa süre için hafifler ama sonrasında tekrardan başlar. Özellikle kalp krizinden birkaç gün önce mide ekşimesi ve göğüste yanma ile kendini gösterdiğinden reflü veya mide ülserleri ile karışabilmektedir.

UYKUSUZLUK

UYKUSUZLUK
Yine kadınlarda daha sık görülen ve kalp krizi veya felç riski ile de ilişkili önemli olan belirtilerden biridir. Uykusuzluğun son dönemlerde artması ve çoğunlukla aşırı derecede endişe ve keyifsizlik ile beraber seyretmesi tipiktir. Kalp krizinin habercisi olan uykusuzluk, uykuyu dalmada güçlük, uykuyu sürdürmede zorluk ve sabahın erken saatlerinde yorgun uyanma şeklinde seyreder.

NEFES DARLIĞI

NEFES DARLIĞI
Nefes darlığı, derin nefes almakta hissedilen güçlü zorluk hissidir. Kalp krizi geçirmeden önceki 2-3 günlük dönemde özellikle önemlidir. Açık havada, yeterli havayı alamama hissi, baygınlık ve huzursuzluk hali olarak kendini gösterir. Özellikle geceleri uykudan uyandırıp, nefes almak için balkona çıkma veya pencereyi açma istekleri olur.

SAÇ DÖKÜLMESİ

SAÇ DÖKÜLMESİ
Saç kaybı, kalp rahatsızlığı riskinin sinsi belirtilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çoğunlukla 50 yaş üstü erkekleri etkiler. Bu durum, stres altındaki vücudun kortizol hormon seviyesi yükseltmesi ile de ilişkilidir. Kortizol vücudun günlük olarak saldığı bir hormon olmakla birlikte stres anında çok daha fazla salgılanır. Kalp krizi gibi vücudu büyük bir strese sokan durumda aşırı derecede artar.
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