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  4. Her yer bembeyaz... Adeta rüya gibi! Gören inanamıyor, görüntüler yurt dışından sanıyor

Her yer bembeyaz... Adeta rüya gibi! Gören inanamıyor, görüntüler yurt dışından sanıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.11.2024 15:52
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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Giden fotoğraf çekilmeden dönmüyor. İnanılmaz görüntülerin merkezi Hakkari'nin Cilo Sat Dağları'ndan. Bu dağın rakımı tamı tamına 4 bin 135. 20 bin yıllık buzulların bulunduğu buzul gölleri ve şelale, kar yağışı sonrası etkili olan soğuklarla tamamen dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Eşsiz manzaraya sahip Cilo Sat Dağları'ndaki buzul göllerini, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcı tarafından ziyaret ediliyor.

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Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılında 'Milli Park' ilan edilen bu dağ şimdilerde sunduğu manzara ile çok konuşuluyor.

TAMAMEN DONDU

TAMAMEN DONDU

Küresel ısınma nedeniyle 20 bin yıllık buzulların her geçen yıl alan kaybettiği bölgedeki buzul gölleri ve şelalesi, geçen hafta yağan kar sonrası dondurucu soğukların etkisiyle tamamen dondu.

EŞSİZ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

EŞSİZ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

3 doğasever arkadaşıyla bölgeyi ziyaret eden dağcı ve doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, buzul gölü ve şelalenin buz tutan halini görüntüledi. İlkbaharda gürül gürül akan, şimdilerde ise 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluşan şelalede güzel görüntüler oluştu.

Doğaseverler, buz tutan buzul gölünde yürüyüş yapıp, buzul tabakaları önünde hatıra fotoğraf çekti.

"MUAZZAM BİR MANZARASI VAR"

"MUAZZAM BİR MANZARASI VAR"

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, Hakkari'nin doğa güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ettiğini söyleyerek, "Geçen hafta yağan son yağışla birlikte soğuklar nedeniyle donan buzul gölleri ve şelalede yaklaşık 5 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Muazzam bir manzarası var. Doğasıyla adeta insanı büyülüyor. Biz de bu güzel görüntüleri kayıt altına aldık. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hakkari Norveç buzul kar dağ
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