Her yer bembeyaz... Adeta rüya gibi! Gören inanamıyor, görüntüler yurt dışından sanıyor

"MUAZZAM BİR MANZARASI VAR"

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, Hakkari'nin doğa güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ettiğini söyleyerek, "Geçen hafta yağan son yağışla birlikte soğuklar nedeniyle donan buzul gölleri ve şelalede yaklaşık 5 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Muazzam bir manzarası var. Doğasıyla adeta insanı büyülüyor. Biz de bu güzel görüntüleri kayıt altına aldık. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.