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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 84 - Fenerbahçe Safiport: 80

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Sibel Koç

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 18, Gizem Uca 8, Merve Arı 4, Cuic 25, Macaulay 18, Ferda Yıldız 9, Daci 2, Duygu Özen, Gonca Karataş

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 30, Bride 16, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Yılmaz 2, Williams 19, İdil Saçalır 3, Bazoukou, Banu Şimşek

1. Periyot: 18-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 61-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport'u 84-80 mağlup etti.

Fenerbahçe Safiport, bu sezon ligde ilk kez yenildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 84 - Fenerbahçe Safiport: 80

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Safiport

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Safiport

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Safiport

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Safiport

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Safiport

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Safiport

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