Herkes Dzeko'dan gelecek haberi bekliyordu, o açıklamayı kendisi yaptı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler

Süper Lig’de milyonların heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray maçına sayılı saatler kala iki ekipte son hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Sarı-Lacivertliler'de oynayıp oynayamayacağı en çok merak edilen isimlerin başında ise gol yarışında Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşadı. Fenerbahçe’nin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal, sakatlığı nedeniyle golcü oyuncuyu Kayserispor deplasmanına götürmemişti.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko derbi öncesi dikkat çeken bir röportaj veren Dzeko, Bosna Hersek basınına açıklamalarda bulunurken, Face TV'ye konuşan Dzeko, Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesine dair açıklamalarda bulundu.
"80 bin kişinin kişinin önünde oynadım ama Türkiye'deki gibi bir atmosferi hiç yaşamadım. Derbi özel bir maç; ortalık yanacak. Pazar günü derbide göreceksiniz" sözleriyle sahada olacağının sinyallerini verirken taraftarın yüreğine su serpti.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek. Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak.
Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Takımla son antrenmana çıkan Hakim Ziyech'in ise kadroda olması bekleniyor.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 114 yılı geçen rekabetinde birçok ilginç olaya tanık olundu. İki takım arasındaki rekabette ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde edebildi. Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu. Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.
Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait. A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.
İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı. Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına 1-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi. Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı müsabaka sonrası tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.