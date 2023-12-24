Herkes Dzeko'dan gelecek haberi bekliyordu, o açıklamayı kendisi yaptı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler

Süper Lig’de milyonların heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray maçına sayılı saatler kala iki ekipte son hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Sarı-Lacivertliler'de oynayıp oynayamayacağı en çok merak edilen isimlerin başında ise gol yarışında Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşadı. Fenerbahçe’nin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal, sakatlığı nedeniyle golcü oyuncuyu Kayserispor deplasmanına götürmemişti.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko derbi öncesi dikkat çeken bir röportaj veren Dzeko, Bosna Hersek basınına açıklamalarda bulunurken, Face TV'ye konuşan Dzeko, Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesine dair açıklamalarda bulundu.

"DERBİDE GÖRECEKSİNİZ"

"80 bin kişinin kişinin önünde oynadım ama Türkiye'deki gibi bir atmosferi hiç yaşamadım. Derbi özel bir maç; ortalık yanacak. Pazar günü derbide göreceksiniz" sözleriyle sahada olacağının sinyallerini verirken taraftarın yüreğine su serpti.

DAVINSON SANCHEZ...

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek. Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak.

Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Takımla son antrenmana çıkan Hakim Ziyech'in ise kadroda olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

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