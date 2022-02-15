Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Potasyum, vücudunuzun normal kan basıncını koruması, besin maddelerini hücrelerinize taşıması ve sağlıklı sinir ve kas fonksiyonunu desteklemesi için ihtiyaç duyduğu hayati bir mineral ve elektrolittir.
Vücudumuz potasyum üretemez. Bu nedenle vücudunuzun düzgün ve sağlıklı beslenmesi için günlük olarak potasyum ihtiyacını karşılamalısınız. Bununla birlikte, çoğu insan günlük potasyum ihtiyacını giderecek meyve ve sebzelerden yemez.
MUZ, POTASYUM DEPOSU MU?
Orta boy bir muz, bu mineral için günlük değerin yaklaşık %9'unu içerdiğinden, çoğu insan potasyum alımını artırmak için muz yer.
Muzlar tek iyi potasyum kaynağı değildir. İşte bir muzdan daha fazla potasyum içeren meyveler...
POTASYUM ZENGİNİ BESİNLER
NAR
Nar, potasyum için günlük ihtiyacın %14'ünün yanı sıra önemli miktarda folat, lif, protein ve C ve K vitamini deposudur.
PANCAR
Pancar, haşlanmış fincan başına potasyum için günlük değerin %11'ini sağlar. Aynı zamanda iyi bir folat kaynağıdır ve kalp sağlığını desteklediği gösterilen nitratları içerir.
KURU KAYISI
Kuru kayısı, potasyum takviyesi için muzlara harika bir alternatiftir. Sadece yarım fincan günlük ihtiyacın %16'sını karşılar. Ayrıca lif ve A ve E vitaminlerini içerir.
PATATES
Patates, birçok ülkede temel gıda olmaya devam eden nişastalı bir kök sebzedir. Potasyum açısından zengin olan patates günlük ihtiyacın %12’sini karşılar.
BALKABAĞI
Balkabağı teknik olarak bir meyve olsa da kök sebzeler gibi pişirilerek tüketilir. Balkabağı, tek bir kapta (205 gram) günlük ihtiyacın %12'sine sahip harika bir potasyum kaynağıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum