Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Potasyum, vücudunuzun normal kan basıncını koruması, besin maddelerini hücrelerinize taşıması ve sağlıklı sinir ve kas fonksiyonunu desteklemesi için ihtiyaç duyduğu hayati bir mineral ve elektrolittir.

Vücudumuz potasyum üretemez. Bu nedenle vücudunuzun düzgün ve sağlıklı beslenmesi için günlük olarak potasyum ihtiyacını karşılamalısınız. Bununla birlikte, çoğu insan günlük potasyum ihtiyacını giderecek meyve ve sebzelerden yemez.

MUZ, POTASYUM DEPOSU MU?

Orta boy bir muz, bu mineral için günlük değerin yaklaşık %9'unu içerdiğinden, çoğu insan potasyum alımını artırmak için muz yer.

Muzlar tek iyi potasyum kaynağı değildir. İşte bir muzdan daha fazla potasyum içeren meyveler...