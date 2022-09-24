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  4. Herkes kullanıyor ama yanlış yapıyor! Doğru sıralamayla sürmezseniz hiçbir etkisi yok

Herkes kullanıyor ama yanlış yapıyor! Doğru sıralamayla sürmezseniz hiçbir etkisi yok

24.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı uzmanları, güneş koruyucunuzu nemlendiriciden önce mi sonra mı uygulamanız gerektiğini ve nedenini açıklıyor. Düzenli olarak güneş koruyucu kullanıyorsanız, cildinizin onu emmesi için nemlendiriciden önce uygulayın. Mineral güneş kremi, nemlendiriciden sonra sürülmeli. Çünkü onu korumak için cildinizin üstüne oturması gerekir. Yüz için güneş kremi seçerken, cildinizi yeterince korumak için SPF 30 veya daha yüksek olanı tercih edin.

Güneş kremi, her yaştan, cinsiyetten ve ten renginden insan için herhangi bir cilt bakım rejiminin önemli bir parçasıdır. Günlük güneş koruyucu uygulamak, cildinizi erken yaşlanmanın gözle görülür belirtilerine katkıda bulunabilecek ve cilt kanserine neden olabilecek güneş hasarından korumaya yardımcı olur.

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ÖNCE GÜNEŞ KREMİ Mİ, NEMLENDİRİCİ Mİ SÜRÜLMELİ?

Güneş kremini nemlendirici gibi diğer cilt bakım ürünleriyle birleştirdiğinizde (düzenli olarak kullanmayı düşünmeniz gereken başka bir şey) uygulama sırası bir fark yaratır.
İşte bu sıranın önemli olmasının yanı sıra günlük cilt bakımı rutininizde güneş kreminin etkisini en üst düzeye çıkarmak için birkaç ipucu.

KREMLER HANGİ SIRAYLA SÜRÜLMELİ?

KREMLER HANGİ SIRAYLA SÜRÜLMELİ?
Nemlendiriciden önce güneş kremi, nemlendiriciden sonra da mineral güneş kremi sürmelisiniz.

ÖNEMLİ UYARI

ÖNEMLİ UYARI
Kimyasal güneş koruyucu uyguladıktan sonra güneşe çıkmadan önce 15 dakika beklemelisiniz. Bu tür güneş kremi, cildiniz onu tamamen emene kadar sizi koruyamaz.

MİNERAL GÜNEŞ KREMİ NEDİR?

MİNERAL GÜNEŞ KREMİ NEDİR?
Mineral güneş kremi çinko oksit veya titanyum dioksit içerecektir. Bu mineraller, güneş ışınlarının cildinize zarar vermesini engelleyen bir kalkan görevi görür.
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