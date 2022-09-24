Herkes kullanıyor ama yanlış yapıyor! Doğru sıralamayla sürmezseniz hiçbir etkisi yok

Güneş kremi, her yaştan, cinsiyetten ve ten renginden insan için herhangi bir cilt bakım rejiminin önemli bir parçasıdır. Günlük güneş koruyucu uygulamak, cildinizi erken yaşlanmanın gözle görülür belirtilerine katkıda bulunabilecek ve cilt kanserine neden olabilecek güneş hasarından korumaya yardımcı olur. Bakmadan almayın: Zehirleniyorsunuz! Bünyeyi altüst ediyor

ÖNCE GÜNEŞ KREMİ Mİ, NEMLENDİRİCİ Mİ SÜRÜLMELİ?

Güneş kremini nemlendirici gibi diğer cilt bakım ürünleriyle birleştirdiğinizde (düzenli olarak kullanmayı düşünmeniz gereken başka bir şey) uygulama sırası bir fark yaratır.

İşte bu sıranın önemli olmasının yanı sıra günlük cilt bakımı rutininizde güneş kreminin etkisini en üst düzeye çıkarmak için birkaç ipucu.

KREMLER HANGİ SIRAYLA SÜRÜLMELİ? Nemlendiriciden önce güneş kremi, nemlendiriciden sonra da mineral güneş kremi sürmelisiniz.

ÖNEMLİ UYARI Kimyasal güneş koruyucu uyguladıktan sonra güneşe çıkmadan önce 15 dakika beklemelisiniz. Bu tür güneş kremi, cildiniz onu tamamen emene kadar sizi koruyamaz.